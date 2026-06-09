從農技團到無人機 台灣外交正在輸出新的國家能力

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帛琉總統府前，蕭美琴與帛琉總統惠恕仁共同見證台灣捐贈無人機。



很多人看到的是外交，我看到的卻是另一件事：台灣正在改變援外的內容。



過去是農技團，後來是醫療團；今天開始變成無人機、數位治理、資安合作與跨國執法協助。



世界進入AI時代，台灣也開始把自己的科技能力帶進外交現場。



對帛琉而言，無人機可以巡護海域、監測環境、協助救災，也能提升島嶼治理能力；對台灣而言，這不只是一架無人機，而是一種新的國家能力。



從農業到科技，從援助到合作，台灣正在用新的方式和世界交朋友。

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而這架出現在帛琉的無人機，也許正代表台灣外交下一個十年的方向。

（圖片來源：總統府）

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