從農業大縣到智慧城鄉 張麗善分享雲林數位轉型與永續治理成果
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣長張麗善5日受邀出席《遠見雜誌》主辦的「永續與智慧治理高峰論壇」，以「數位翻轉城市，人才成就永續」為題發表專題演講，分享雲林縣如何透過科技創新與人才培育，從農業轉型出發，走向「由人才驅動的永續之路」，開創智慧與永續並進的治理新典範。
張麗善縣長指出，農業轉型是吸引年輕人返鄉的關鍵。雲林以「6級產業化」為核心，結合智慧科技、循環經濟與國際視野，推動農業升級轉型，讓傳統農業邁向智慧化與永續化。縣府導入科技應用，讓農民從「靠經驗種田」轉為「靠數據管理」，帶動農業年產值由700億元提升至948億元，展現強勁成長動能。
縣府導入「智耕雲系統」，運用氣象數據分析讓作物產值提升200%、土地利用率提高50%；四湖鄉的「氣套式雞舍」投資4.2億元，創造3倍產值；崙背鄉「鮮乳坊」運用AI監測乳牛健康，每日節省2小時人力；口湖鄉「好蝦冏男社」以AI控制水質與餵食，存活率提升60%，利潤高出市場五成。
張縣長在演講中特別說明雲林縣推動循環經濟永續農業具體行動方案與成果。縣府與台塑南亞合作的「雲溉肥計畫」，將6,500公噸廚餘轉為有機肥，並提前禁止廚餘養豬政策，有效防範非洲豬瘟。另以鳳梨葉製成「鳳梨纖維布」，打造零廢棄永續服飾。
另與學術單位合作，將酸菜高鹽鹵水轉化為「益肥」，減緩土壤酸化與水質污染，同時應用於文蛤養殖，大幅提高存活率，創造農業循環新價值，獲得今年「天下城市治理卓越獎─經濟成長組優選獎」。
「科技要以人為本，讓弱勢也能被科技照顧。」張麗善表示，面對雲林超高齡社會與醫療資源不足挑戰，縣府推動「智慧繁星E醫療」，導入遠距專科診療服務，讓7個偏鄉居民免於長途奔波，此計畫榮獲WITSA全球資通訊科技卓越獎。
在教育方面，雲林縣投入2.8億元推動「師生有平板」計畫，並成為全台唯一全面導入「數位水洗智慧黑板」的縣市，同時設立「防災教育科技中心」、「海洋教育中心」與「智慧教育中心」，培養學生AI與機器人科技素養，為AI時代奠定基礎。
張麗善指出，雲林在國際舞台上表現亮眼，去年入選國際智慧城市論壇（ICF）「全球7大智慧城市」，成為亞洲唯一上榜縣市，今年再度獲得ICF認證。近6年間，縣府共獲949項國內外獎項，其中812項為設計、永續與科技領域榮譽，證明農業縣也能用科技翻轉，讓世界看見雲林。
她強調，縣府將持續推動青年返鄉與公務人才培訓計畫，培養兼具制度力與創新力的公務團隊，迎接AI與數位治理時代挑戰。「雲林的轉型不是夢想，而是正在發生的事，」張麗善說，未來將持續以「永續、創新」為核心，打造兼具人文與科技的新農業典範，讓雲林在國際舞台上持續發光發熱。
