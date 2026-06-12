從農產到精品 雲林20家業者前進台北食品展搶攻全球買家商機

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「雲林良品」有502家廠商1300多項產品取得認證，這次參加台北食品展爭取全球商機。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台北國際食品展將在6月24日至27日在南港展覽館登場，共有來自全球逾50國850家廠商參加，雲林隊有20家參加，展出商品從白米、竹筍、玉米到加工的精品咖啡、烏魚子等。雲林縣長張麗善今(12)日指出，這是台灣最大的食品展平台，藉此向國內外買家展現雲林農業實力與品牌競爭力，開拓國際市場。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林農業已從傳統一級生產跨越到加工、行銷，更建立「雲林良品」品牌，現已有502家廠商加入雲林良品行列，共計有1300多種產品，縣府攜手業者成立雲林隊拓展國內外通路。

廣告 廣告

魏勝德說，這幾年在新加坡、東京食品展都有不錯表現，今年更首次參加波灣及泰國食品展試水溫，反應熱烈。這次台北食品展參展產品涵蓋咖啡、米食、肉品、水產加工及特色伴手禮等多元品項。

張麗善指出，台北國際食品展是國內最具指標性的國際食品專業展覽，也是業者與業者(B2B)交流合作的重要平台，縣府從眾多優質品牌中精選20家優質業者參展，希望透過展會與各國買主及通路商交流，讓更多國際市場看見雲林農業的優勢與特色。

張麗善說，歡迎國內外買主及民眾於展覽期間到「雲林良品館」，品嘗優質美食，選購最具代表性的雲林好物，共同見證雲林農業品牌邁向國際市場的重要成果。

台北國際食品展6月24日至27日在南港展覽館舉行，雲林隊有20家廠商參加。(記者黃淑莉攝)

新鮮玉米、竹筍經過加工處理保留鮮度、甜度。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

獨家》美國安會取消會晤鄭麗文

秒收起嬉皮笑臉！她質詢電爆殷瑋影片曝 網友狂讚： 戰力超強

雨彈連轟到下週！專家曝鋒面最新動向：這天後才有望放晴

