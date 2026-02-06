從農田到棲地 臺中以生態服務給付串起石虎守護網絡

▲參與生態服務給付之農地採行草生栽培等友善管理，提升農地環境品質，兼顧農業生產與生態保育。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】臺中市政府農業局配合中央推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，透過制度化獎勵機制，支持農友在農地經營過程中兼顧農業生產與生態保育，並結合社區巡守、生態監測與自主通報等配套措施，逐步於中部淺山石虎重要棲地周邊，建構農民、社區與生態共好的保育網絡。114年度臺中市友善農地面積已累計超過42公頃，並輔導成立8支社區巡守隊，展現地方推動友善農業與棲地守護的具體成果。

農業局表示，臺中市自110年起推動生態服務給付政策，初期友善農地面積約10.84公頃，隨著制度逐步完善與農友參與意願提升，友善耕作面積逐年成長，至114年底已突破42公頃，顯示友善農作模式已逐步獲得農友認同並落實於生產現場。除農地獎勵外，市府亦同步推動生態監測、自主通報及社區巡守等措施，引導農地成為野生動物可安全利用的環境，參與區域除東勢、新社等石虎核心棲地外，也逐步擴及其他淺山地區。

此外，臺中市亦攜手中央輔導農友申請「友善石虎農作標章」，截至114年底已有40位農友取得標章資格，作物涵蓋水稻、雜糧、根莖類蔬菜及柑橘等多元農產，顯示友善農作可實際融入在地農業生產體系，並由生產端延伸至消費端，共同累積石虎保育能量。

▲臺中市推動「友善石虎農作標章」，串聯在地農友與多元農產，讓消費者以選購支持石虎棲地守護。（記者廖美雅翻攝）

農業局強調，生態服務給付的核心精神，在於以合理給付回饋農友提供的生態服務，補償友善耕作所需的額外投入，讓農友的努力獲得制度支持，並逐步轉化為棲地改善的實質成效。未來市府將持續整合中央與地方資源，擴大社區參與，穩健推動棲地保育與生物多樣性維護。