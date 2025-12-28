從農田到醫學中心 高雄榮總以檔案說故事傳承人文使命

座落在高雄市左營、三民與仁武區交界處的高雄榮民總醫院，自民國 79 年正式開幕以來，已肩負守護地區民眾健康的使命逾 35 年。除在醫療科技領域持續精進、領先發展外，高雄榮總近年亦高度重視人文史料保存與檔案運用，透過系統性整理與活化珍貴院史資料，製作院史專書與展示看板，並積極推動一系列跨領域宣傳活動，期盼將這段「從農田到健康支柱」的發展歷程，分享給更多社會大眾。

高雄榮總深知歷史傳承的重要性，不僅將醫院定位為醫療重鎮，更視其為南部發展的重要文化印記。為讓醫院故事走出院區、走向社會，團隊將原本艱澀的文書檔案轉化為生動易懂的院史故事。這項跨領域宣導不僅對院內同仁與輔導會體系推廣，也以說故事的方式向民眾介紹高雄榮總的發展歷程，足跡遍及左營區公所、左營高中、高雄市榮服處、國家檔案局、高雄榮總台南分院、屏東榮服處、屏東榮總、屏東戶政事務所、海軍陸戰隊龍泉新訓中心等多個單位與場域，展現高雄榮總重視檔案運用與跨界分享的決心。

院史跨領域宣傳活動走入地方機關與校園，透過說故事方式分享高雄榮總「從農田到健康支柱」的發展歷史，深化社會連結。(圖/高雄榮總提供)

為勾勒出高雄榮總建院的完整原貌，團隊付出極大心力，實地走訪國史館、退輔會、台北榮總等單位蒐集史料。過程雖然艱辛，卻成果豐碩。透過深入查閱檔案，成功發掘多份關鍵歷史文獻，包括時任行政院長孫運璿先生於民國 71 年指示「榮民總醫院應即籌辦南部分院」的政策緣起、「臺北榮總高雄分院」籌建綱要計畫草案，以及此案被列為國家十四項重要建設之一的核定文件。這些檔案清楚印證高雄榮總建院的國家級戰略地位，也呈現其設立初衷，即強化南部地區榮民榮眷與地方民眾的醫療服務，並促進南部醫學教育與整體醫療水準的提升。

團隊同時還原建院初期的關鍵決策歷程，例如醫院原址曾規劃設於楠梓榮民醫院，因腹地不足、空氣品質與噪音等因素而另覓新址，最終選定左營區菜公段。該地原為大片農田與「王新模窯業股份有限公司」工廠用地。相關珍貴史料照片，包括建院初期周邊交通規劃圖與當年大中路鋪設情形，也成為院史宣傳片中重要的歷史佐證。

在眾多史料中，院區內一棟具有特殊意義的建築——紅樓，成為高雄榮總人文精神的重要象徵。紅樓原為「王新模窯業股份有限公司」業主居住的兩層樓磚房，雖然工廠已不復存在，這棟建築卻被完整保留下來，靜靜佇立超過一甲子，親身見證南部醫療發展的起點。

高雄榮民總醫院透過系統性整理與活化院史檔案，製作院史專書與展示看板，以多元形式呈現建院逾 35 年的發展軌跡。(圖/高雄榮總提供)

紅樓雖未列為法定歷史文化建築，卻被視為一塊「有溫度的土地、有情感的建築物」，默默守護醫院 35 年的歲月，承載無數人生片段與情感記憶。現今紅樓作為社區復健中心持續運作，提供實際服務，給予人們安定力量與家的溫暖，成為高雄榮總實踐社區照護精神的具體象徵。

身為南部地區唯一的公立醫學中心，高雄榮總的使命不僅在於醫療科技的精進，更在於歷史文化保存與社會責任的延續。透過院史故事短片與跨領域宣傳行動，成功將建院歷史、服務榮民榮眷與地方民眾的初心，以及對地方發展所帶來的影響，如鼎金系統交流道規劃與大中路段開闢等，以更貼近民眾的方式呈現。

高雄榮總以實際行動證明，一所現代化醫學中心，亦能在追求醫療卓越的同時，深耕人文史料保存。如同那棟靜靜矗立的紅樓，高雄榮總將持續作為高屏地區的健康支柱與歷史燈塔，守護人群、照亮未來。