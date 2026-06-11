從迷惘中成長在挑戰中前行 黃敏惠勉勵畢業生勇敢追夢迎未來
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】畢業季到來，嘉義市長黃敏惠昨日起一連兩日出席嘉義市國中畢業典禮，繼昨（10）日出席南興國中第56屆畢業典禮，今（11）日則先後前往玉山國中第64屆畢業典禮及大業實中第53屆畢業典禮，為即將邁向人生新階段的畢業生獻上誠摯祝福與勉勵。
黃敏惠市長向所有的畢業生送上祝福，並勉勵同學們勇敢迎接人生新階段。黃敏惠市長表示，迷惘是青春的特權，也是成長必經的過程，走出校園後，允許自己探索方向、勇於嘗試，也要學會接納錯誤與挫折。追逐夢想的路上或許充滿挑戰，但只要堅持不放棄，一定能讓自己綻放獨特光芒、閃閃發光。
黃敏惠市也鼓勵所有學子，在人生新階段勇敢追逐夢想、持續自我挑戰，發揮嘉義人永不放棄的KANO精神，無論面對何種困難，都要懷抱熱情與信念，堅定朝目標邁進，勇敢築夢、逐夢、圓夢。人生難免面臨挫折與失敗，但真正重要的是跌倒後仍願意重新站起來。只要保有勇氣與韌性，從每一次挑戰中學習成長，終將看見一個更加堅強、更不一樣的自己。
典禮中，南興國中合唱團特別獻唱〈稻香〉，以溫暖動人的歌聲傳遞對畢業生的祝福，也勉勵大家在面對未來挑戰時，仍能保有初心與勇氣，勇敢追尋夢想。玉山國中學生則親手將手作翻轉燈送予黃敏惠市長，燈光照映下同一字呈現「勇媽」、「敏惠」兩種意涵，展現創意巧思與滿滿心意，也為畢業典禮增添溫馨感人的氛圍。
大業實中畢業典禮則由畢業生帶領黃敏惠市長走入「格列佛隧道」，隧道裡布置每一位畢業生從七年級到九年級共同經歷的學校生活，走出隧道，象徵如同格列佛踏上未知旅程，勇敢探索世界、追尋夢想，寓意深遠。
圖：畢業季到來，嘉義市長黃敏惠昨日起一連兩日出席嘉義市國中畢業典禮，繼昨（10）日出席南興國中第56屆畢業典禮，今（11）日則先後前往玉山國中第64屆畢業典禮及大業實中第53屆畢業典禮，為即將邁向人生新階段的畢業生獻上誠摯祝福與勉勵。（記者吳瑞興翻攝）
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