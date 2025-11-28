從送冬衣到印尼國慶 中年大叔打造漁工的烏托邦

暱稱「貓哥」的林群，五年來持續在東北角發送冬季衣物給漁工保暖。

每年入冬，對來自熱帶國家的東南亞漁工都是一大考驗，新北澳底的「貓哥」林群，近年來持續為漁工募集冬衣，但在物質不匱乏之虞，他更舉辦印尼國慶，以行動與文化連結，矢言在澳底打造移工烏托邦。

入冬季風南下，東北角氣溫驟降，對居住在港邊、終年出海的東南亞漁工而言，寒冷的冬天是一場考驗。據勞動部統計，全台約有三萬名外籍漁工，其中多數從事近海漁業，長期住在船上或港邊臨時宿舍，生活條件刻苦。

在新北貢寮的澳底漁港，一位暱稱為「貓哥」的中年男子林群，近年成為當地漁工冬季時特別期待的身影。他原為海洋愛好者，搬到海邊生活後，逐漸與印尼、菲律賓漁工建立友誼。每年11月起，他便為漁工募集冬季衣物、日用品，往返各大小漁港發送，今年更跨出援助層面，嘗試以文化行動連結這個長期被忽視的群體。

中年搬到漁港的林群靠海吃海，靠賣魚貨、無菜單海鮮料理及夏天帶水域活動謀生，最新的事業是開冰淇淋店。

今年夏天他與印尼籍漁工阿里，在澳底的舊造船廠舉辦印尼國慶80週年慶典。活動內容包括音樂表演、傳統舞蹈、印尼美食等，吸引漁工與當地居民參與。印尼駐台代表艾吏福（Arif Sulistiyo）感謝貓哥的付出並表示：「能夠在新北澳底的漁港慶祝印尼國慶，是一件難能可貴的事。」貓哥認為，改善漁工生活不一定需要龐大的計畫，有時從一場慶典、一段對話開始，就能讓人重新看見彼此。

印尼國慶當日表面的面具舞，結合了神話、舞蹈與音樂，舞者戴著木雕面具來扮演不同角色，以詮釋故事情節。

貓哥觀察到，外籍漁工常因語言隔閡與社會距離，被侷限於漁船與宿舍的生活。他希望此次作為印尼國慶活動場地的造船廠，日後還能成為東北角漁工的烏托邦，他說：「台灣已經足夠富足與平等到我們要去注意、關懷少數需要幫助的人，這是更重要的價值。」他想讓漁工在勞動之餘，有一個可休閒、閱讀、唱歌、聊天的場所，而這舊造船廠烏托邦，也希望未來在民宿、南洋廚房進駐後，能吸引遊客前來，進一步成為台灣人與東南亞移工交流的場域。

鏡新聞紀實節目「另一種注目」，將在11/29本周六晚上11:30播出《澳底的唐吉訶德》，記錄貓哥與印尼漁工朋友們在澳底的生活，以及如何實現烏托邦的夢想。

