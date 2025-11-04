從送瓦斯到顧長輩，2醫學生把長照做到上市！烏日青松讓照護更專業也更細緻

兩個醫學系學生大膽在大六時開瓦斯行，又因看準長照市場，不但跨足長照住宿機構，還掛牌上市，強調企業化品質管理和專業服務。他們如何做到？

謝先生的爸爸因車禍腦傷，幾近植物人，在烏日青松接受專業照護已有半年餘，出院前留下的壓瘡、腹瀉等問題逐漸改善，照服員還會替他使用牙膏刷牙，而非簡單的海綿刷，細節照顧到位。

「送爸爸來烏日青松後，照顧品質遠超過我的預期，」謝先生透過「ALTC長照網」搜尋並實際比較後，青松以環境佳、採光好、洗澡床規律可用、可陪同就醫且方便探望等成為首選。

青松健康是國內第1家以長照為主業，並正式掛牌上市的公司，服務涵蓋居家、社區與住宿等多元型態，光是住宿式長照機構全台就有7家共1,094床，平均佔床率約8成，「烏日青松住宿長照機構」便是其中之一。

烏日青松距離台中烏日高鐵站僅10分鐘車程，不只採光明亮、園區整潔，外觀更像現代版的三合院。ㄇ字型建築環抱著花園，中央有流水、魚池與多組座椅，供人在綠意花影間散步、曬太陽。

從瓦斯行到瞄準長照市場，要做讓人有感的服務

從傳統照護走向資本市場，青松總經理周孟賢是重要推手。他與董事長兼復健科醫師陳謀，曾是國防醫學系同學，雖然他中途退學，但陳謀看好他的能力，在大六時邀他創業，兩人先是開過瓦斯行，網羅台北水源市場9成的生意。

之後，因陳謀看準長照市場，毅然收掉瓦斯行，找來一群好友轉戰護理之家與住宿長照機構。「我們都不是乖乖牌，但都清楚，經營事業就是要獲利，」周孟賢說，要在戰場廝殺後勝出，服務品質是提升顧客黏著度及永續經營的關鍵。

以送桶裝瓦斯為例，周孟賢說，當年在市場搶生意搶得很兇，因此他不會送完瓦斯就離開，而是會趁餐廳或攤販休息時，主動幫忙檢查爐具、管線，必要時建議汰換，確保使用安全，「讓人有感的服務，才能擄獲客戶。」

資訊化＋品管小組，每天抽查守住照顧標準

青松可以傲視群雄，關鍵在於企業化品質管理。青松創立初期，便確立公司化的經營方向，因此在內控方面，特別找專人設計企業資源規劃（ERP）系統，用來管理日常的採購、帳務與業務活動。

周孟賢說，「兄弟同學合作，不管是賺錢或虧錢，都可能吵架，更何況我們背後還有股東，所以錢一定要算得清清楚楚，連買10元的東西也不能馬虎。」因為人人遵守規則、透明運作，25年來，青松的原始股東從未有人退出。

因為重視品保，青松特別請資深的退休幹部與工作人員成立小組，每天輪流到各機構抽查，檢視環境整潔、照護技術、管灌作業、口腔清潔等事項，是否符合要求，而且所有檢查結果會即時上傳雲端，主管可隨時查看、每週檢討。

行政作業也全面數位化，例如繳費不限收現金，可用ATM轉帳或銀行自動扣款；開立電子發票，省下紙張與人力；與家屬的聯繫改用LINE@，可避免漏接訊息，還能傳送長輩生活照片。

一條龍服務：陪診、特餐、安寧都做到位

「我們最在乎的，是整體品質能否一直維持在水準之上，」周孟賢說。

在專業服務上更不能馬虎。青松重視長輩「由口進食」的能力，餐前帶領健口操、訓練口腔機能，並會調查願望清單，適時推出「特餐」滿足口慾。安寧照顧的末期關懷，則有合作醫院可作為後援。

此外，機構旁就有密切合作的診所與藥局，提供家醫科、復健科等服務。若長輩需要緊急送醫，機構也會在通知後派員陪同就醫，減輕家屬在交通上奔波的壓力。

如今住宿式長照機構已是支撐家庭、避免照顧離職的重要資源。但謝先生感嘆，目前政府對失能8級者的補助（每月3萬6,180元），僅限於使用居家或社區服務。

走過長照歲月，他語重心長地說，希望未來政府能將這筆補助，挹注到住宿式長照機構，減輕家庭負擔，讓他們這一代人不必為了照顧父母，而提前離開職場。尤其在下一代工作人口愈來愈少的情況下，這樣的支持更顯必要。

烏日青松住宿長照機構5大照顧特色

1. 三合院花園綠意盎然，鄰近高鐵、診所和藥局。

2. 每床空間24～25平方公尺，沐浴設備完善。

3. 專業照護重視細節，重視「由口進食」的能力。

4. 資深幹部組成品保小組，每天抽查、每週檢討。

5. 行政作業全面數位化，ERP系統管理讓帳務更透明。

