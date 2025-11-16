從遊戲到永續 從農村到校園──2025食農教育交流盛會在科工館啟航
記者鍾和風/高雄報導
2025 年科工館「永續農村食農開箱」盛大登場，邀請全民與食農教育來一場深刻的邂逅。為鼓勵更多產業與民眾加入食農教育推廣，由農業部農村發展及水土保持署指導，國立科學工藝博物館與大享食育協會、合耘農育有限公司共同合作，於 11 月 16 日在科工館攜手辦理「農村食農教育創意教具市集、市場論壇及交流會」，讓民眾透過多元活動探索農業、飲食與永續的連結，同步感受臺灣科學節帶來的市集、演出、科學秀，以及館內常設展的知識魅力。
獲獎團隊齊聚舞台開心合影，分享教具研發與食農教育推廣的成果，攜手打造永續農村與教育新能量。(圖/科工館提供)
本次活動以「從遊戲中學習」為核心精神，入選「2025 農村食農教育創意教具 TOP20」的團隊來自全國各地，主題涵蓋農、林、漁等領域，以闖關與遊戲互動向大眾呈現臺灣農業的活力與創新。其中特別引人矚目的是獲得金獎的「菣香～台江」，銀獎得主為「集元果農場」與「畯富農場」，銅獎則由「蟹蟹的秘密」、「寰雲食農遊樂園」及「彰化海洋食研基地」獲得，展現食農教育豐富多元的創意能量。
上午舉辦的「與農同行：食農教育與 ESG 的共好故事論壇」邀請國立中興大學特聘教授陳吉仲、糖廠社區發展協會副總幹事郭俊宏、豐泰文教基金會副執行長歐秋惠、台灣好基金會專案總監賴姿妙等重量級講者，從政府、企業與社區不同角度切入，針對永續農業推動與教育落實提出觀點，盼激盪跨界合作可能，打造臺灣食農永續發展的前瞻新動能。
入選「2025農村食農教育創意教具TOP20」團隊代表登台領獎，象徵全台食農教育推動者跨域合作的成果與堅持。(圖/科工館提供)
下午延伸「一學校 × 一農村 × 一企業」的精神，由不同面向的實務推動者分享經驗，包括林口有機村回農青年陳坤峰、雲林古坑華南實驗國小總務主任與華南社區發展協會秘書賴雅芬、「股份漁鄉」創辦人廖宜霈、「田野勤學」執行長陳光鏡，以及「大小港邊熱帶漁林」營運長呂佩芸。分享內容涵蓋農村基地營造、學校教育融合、教材實作出版與地方產業串聯等面向，展現農村食農教育在永續實踐上的多元發展與影響力。
本次「永續農村食農開箱」不只是展覽與活動，更是一場串起知識、土地與生活的學習體驗。期望透過寓教於樂的方式，讓更多家庭、教育組織與企業投入食農教育，共同推動永續農村向前進。
