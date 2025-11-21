從過度填充到表面紋路問題 黃政傑醫師談PROFHILO逆時針的治療新思維
【記者 陳姿穎／台北 報導】越 L’EXCELLENCE 美的事務所 黃政傑醫師於第51屆台灣皮膚科醫學會年會「非交聯玻尿酸生物重塑（Bio-Remodeling）研討會」分享自身施打 PROFHILO逆時針的經驗，提到這是一項特別且安全的產品，兼具快速、幾乎無痛的特性，適合肌膚表面已有紋路或過度填充的求美者。在現代人追求高效的生活節奏下，這樣的產品提供了一個安全可靠的新方案。
▲黃政傑醫師表示PROFHILO逆時針不同於傳統玻尿酸與水光療程。
雖然是玻尿酸基底，PROFHILO逆時針卻可以成為「生物重塑（Bio-Remodeling）」的代表產品。黃政傑醫師表示，PROFHILO逆時針與主要用於填充與支撐或是水光療程的傳統交聯型玻尿酸不同。PROFHILO逆時針採用瑞士IBSA研發的NAHYCO® Hybrid Technology（專利熱融合技術）所形成的無交聯劑（如BDDE）高濃度玻尿酸，相較之下可，大幅降低過敏與異物反應風險。其並非以填充為目的，而是著重活化纖維母細胞、角質細胞與脂肪細胞，促進膠原蛋白與彈力蛋白生成，從細胞層次改善肌膚健康。
黃政傑醫師認為，PROFHILO逆時針對於表面已經出現紋路，或是過去已經過度填充且不適合施打填充劑的求美者，會是相對合適的治療方案。其在真皮層中具備極佳的流動性與擴散性，從深層重啟肌膚自我修復機制，不增加面部體積的情況下，不僅改善鬆弛與乾燥，更從「細胞層次」回復皮膚健康，實現自然、緊緻與彈潤的膚質。
▲黃政傑醫師認為PROFHILO逆時針適合表面已有紋路及不適合再填充注射的求美者。
黃政傑醫師表示，根據臨床案例與國際文獻，可以看出PROFHILO逆時針療程兼具「再生」與「修復」特性。他自己使用後觀察到肌膚緊緻度、彈性明顯提升，輪廓仍然自然柔和，這種「由內而外」的改善效果，符合多數人期待的樣貌。
黃政傑醫師認為，現代人追求高效美麗，除了外觀改善，更重要的是選擇安全、溫和的方式啟動肌膚自癒機制。PROFHILO逆時針的生物重塑概念正是從「細胞層次」出發，不僅改善肌膚質感，更為臨床注射提供了安全可靠的新選擇。（照片記者陳姿穎翻攝）
▲黃政傑醫師分享自己使用PROFHILO逆時針的觀察。
