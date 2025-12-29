從道路到社福全面升級 余文忠擘劃苗栗市三大城市願景 15

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／苗栗報導

苗栗市公所近年以「縣市一家親」為施政核心，透過縣務會議、縣長下鄉座談及民意代表反映地方需求，積極整合縣府、立法委員與中央部會資源，讓公共建設效益發揮最大化。苗栗市長余文忠表示，市政推動的根本目標，就是讓市民的生活一天比一天更好，持續提升整體生活品質。

在縣府與中央支持下，苗栗市近年成功爭取多項重大建設經費，包括總經費1億7,200萬元的全民運動館興建案、4,900萬元的人本交通中正與中山路口優化工程、貓貍喵親水公園獲縣府補助2,000萬元，以及苗栗火車站前周邊地區都市更新先期計畫450萬元，另有南苗市場與敬軍新村都更規劃同步推動中。市公所也與縣府攜手向國土署提案，推動貓貍山公園整建計畫，爭取經費120萬元。此外，西山聖帝廟廣場修建、老人文康中心前五人制足球場興建，以及西山垃圾掩埋場促參活化案等工程，均陸續展開。

余文忠指出，學校、醫院及圖書館周邊人行道建置、南苗臨時停車場等公共設施改善，也在中央與縣府協助下持續推進。文化面向上，火旁龍、鐵馬進香、風箏節、四炆四炒與客家歌語演唱等地方節慶活動，成功爭取中央補助與國營企業贊助，不僅延續地方文化，也讓苗栗的文化能量更加被看見。

在市民最有感的基礎建設方面，市公所長期以「燈亮、路平、水溝通」為施政重點，多年來在縣政府道路養護考核中皆榮獲「優等第一名」，展現工程品質與執行效率。下一階段市區建設，將持續推動人本交通與人行道建置，包含大同國小、協和醫院、建功國小及玉清宮周邊，同步改善交通瓶頸路段，並進行市容整建與市場環境優化，涵蓋北苗市場、南苗市場及火旁人市集，也將加速都市計畫未開闢道路打通與嘉盛、嘉新農地重劃區農路拓寬工程。

余文忠強調，基礎建設是市民最直接的幸福來源，市政團隊將持續從實際需求出發，打造更安全、便利的生活環境。同時也高度重視教育與弱勢扶助，上任後設立苗栗市扶弱助學專戶，每年捐出50萬元薪資，結合各界善心捐款，每學期頒發獎助學金給具才藝表現或特殊優良事蹟的弱勢學生，期盼更多社會力量共同投入。

在老人福利政策方面，苗栗市公所多年來持續致贈65歲以上長者生日禮金。因應物價上漲，余文忠提出加碼方案並獲代表會通過，今年起65至79歲長者可領1,000元、80至99歲可領5,000元、100歲以上人瑞可領1萬5,000元，預估超過1萬8,000名長者受惠。因應高齡化趨勢，市公所也配合縣府社福資源，設置社區關懷據點與友善社區空間，提供生活協助、健康照護、心理支持與居家安全改善服務。



公共工程亦全面導入無障礙與高齡友善設計，例如北苗市場改善後新增無障礙坡道、親子廁所與長者休憩座椅，讓長輩使用更安心。市府在老人服務上強調「人性化、家庭化、多元化、社區化」，讓長者能在熟悉的社區中獲得最貼近生活的照顧，目前服務內容涵蓋安置頤養、醫療保健、長照資源連結、文康活動、社區巴士接送，以及三節與生日禮金等基本福利。

未來也將以社區活動中心為基礎，規劃各國中學區至少設置一處日間照顧中心，並持續升級關懷據點、設立巷弄長照站，結合社福團體加強獨居長輩訪視與陪伴，全面提升居家安全與支持系統，朝「讓長輩放心、讓家屬安心」的城市目標邁進。

展望未來，余文忠表示，市政建設將作為核心推力，持續推動城市發展藍圖，包括與縣府及聯合大學合作打造大學城，促進青年與產業發展；整合苗栗火車站後站土地，推動停車場多目標開發並規劃辦公廳舍，提升行政效能；以及透過都市更新與商圈振興，結合全民運動館營運、南苗市場重建、公辦都更與攤販管理優化，帶動地方經濟活絡。

余文忠強調，無論外在環境如何變動，市政團隊始終專注於建設與民生，只希望讓苗栗市一步一步向前，讓鄉親的今天比昨天更幸福。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

