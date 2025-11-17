從違憲買遙控飛機到行政院發 民進黨好意思對普發現金割稻尾？

近來民眾之間的話題不外乎「你領了嗎？」 普發現金一萬元成了歲末年終的小確幸，執政黨從總統府、行政院到民進黨中央黨部也大力宣傳，教導民眾各種簡便的提領方式；然而猶記得在野黨提出時，賴清德總統當時說，普發一萬「買菜就沒了」，行政院長卓榮泰說，普發一萬「只能買遙控飛機」，然而民眾如今刷摺卻看到備註欄加上「行政院發」，這稻尾收割的讓人感受到滿滿的諷刺。

2024 年台灣稅收超徵 5283 億，創下歷史新高，民進黨這幾年也不斷宣稱台灣經濟成長亮眼，於是年中在野黨提出「普發一萬、還稅於民」，加上過去蔡英文政府時期也有類似政策，但正值大罷免之際，執政黨氣急敗壞，大罵藍白營政治買票。

卓揆個人想買遙控飛機，大家沒意見，但講出此舉違憲，政府舉債讓他「天人交戰！」就讓人丈二金剛摸不著頭了，難道現在存摺備註欄加上「行政院發」就不違憲了？民進黨立委吳思瑤當時說，普發現金是「中共認知作戰介入罷免！」，既然錢是「行政院發」，又哪來「阿共仔的陰謀」？民進黨團總召柯建銘甚至嗆說，普發現金是「賣台行為」、「藍白買票必遭人民唾棄！」結果事實證明被唾棄的是柯總召，大罷免大失敗，32:0！

面對美國對等關稅風暴來襲，政府宣稱台美關係史上最好，結果日前傳出談判的稅率不但是主要競爭國中最差，還必須付出至少3500億美元，企業擔心匯損和稅率衝擊營收，最糟甚至無薪假、裁員；民進黨大罷免之際，莫名其妙地以舉債、違憲為理由反對。

結果搞了半年，民進黨找不到違了哪條法、違了什麼憲，在野黨通過相關法案、預算後，行政院逼不得已之下只好普發現金一萬元，結果完全忘記之前的嘲諷嘴臉，拿出鐮刀割一波稻尾，講的全都是自己的功勞，對立法院倒打一耙，說「錢是行政院發的，立法院負責刪減預算」，登記入帳的存摺上還備註著「行政院發」，想將政治紅利吃乾抹淨。讓人忍不住想問賴清德花了一萬元買了甚麼菜？卓榮泰是否要展示一下遙控飛機？

不過民眾眼睛是雪亮的，根據《台灣民意基金會》民調指出，「普發一萬元現金功勞歸屬」相關調查發現， 37.5%認為應該歸功在野黨，22.7%的民眾則力挺執政黨，兩者都有的佔8.7%，另外有21.1%沒意見。

面對藍白兩黨譴責民進黨「收割政績」，還有網友指出過往不會標發放單位，一看就是政治操作，行政院發言人李慧芝回應，只要是政府機關發的錢，都會註記「行政院發」，不只普發現金，包括育嬰津貼都是如此；金管會銀行局長童政彰解釋，因為金額是「批次到達」，備註便於金融機構辨別這些錢是政府發放給民眾的，「有助於風險辨識」。

國民黨立委酸，最好連衛生紙都印「行政院發」，民進黨從頭到尾就是為反對而反對，早已經被人民看破；民眾黨立法院黨團也說，民進黨前後矛盾「自打臉」。賴政府執政一年多來只在意短線操作，從大阿哥鄭文燦落馬，到立委林岱樺、陳亭妃難以出線，大罷免大失敗後，賴清德在黨內還能繼續維持一言堂的剛愎自用？將在縣市長初選得到驗證。

