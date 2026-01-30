從邊境危機到核電廠爭議 芬蘭智庫示警俄混合威脅

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基30日專電）芬蘭國際事務研究所（FIIA）發布一項橫跨20年的研究報告，全面檢視俄羅斯對芬蘭的混合影響力。報告指出，芬蘭長期追求政治共識、避免公開分歧的緘默文化，以息事寧人態度追求外交與經濟穩定，使國家面臨潛藏的國安風險。

這份2003至2023年俄羅斯對芬蘭的廣泛影響研究，由芬蘭外交政策研究所、赫爾辛基大學及坦佩雷大學合作完成，匯集26位專家的研究成果，以提升芬蘭政府與民眾識別「混合威脅」的能力，並呼籲各界在國際合作過程中考量國安因素。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭長期將與俄羅斯的關係定調為務實合作，即使雙方存在結構性矛盾，仍傾向採取低調協商的方式處理。報告中的主編兼研究員薩里（Sinikukka Saari）表示，這種「尋求共識」的政治文化，雖然在內部管理上極有效率，卻使政策制定者在面對外部威脅時迴避公開討論。使芬蘭傾向自我審查，預判俄方反應後調整行動，等同削弱主權。

報告建議，回應混合影響的方式並非制定更嚴格的法律，而是推動公開討論。無論是面對俄羅斯，還是當前與美國總統川普政府的關係，芬蘭都應鼓勵多元意見與辯論。薩里強調，唯有在民主討論中容納不同觀點，才能更準確評估風險，避免再次陷入「集體盲從」困境。

FIIA將俄對芬蘭的影響定義為「廣而不深」的混合操作，從安全政策到地緣經濟，從資訊環境到文化交流，大多數手段並未違法，而是依附現有制度運作。研究指出，俄方影響力多透過合法投資、企業合作、文化與資訊管道進行，這使得芬蘭難以動用傳統國安工具應對。報告也探討混合戰各種手段，包括利用移民問題、網絡攻擊、房地產收購及針對海外俄裔族群的宣傳策略。

其中引發爭議的事件，包括2015年俄羅斯將尋求政治庇護者作為戰略籌碼，將1000多名難民推向拉普蘭北部邊境，試圖利用芬蘭重視人權的價值觀，以人道危機癱瘓行政體系。2023年俄烏戰爭期間，芬蘭加入北約（NATO）之際，東南邊境再次出現類似操作。研究人員指出，此舉不僅是在探測芬蘭應變能力，更帶有施加壓力的戰略意圖。

報告指出，2013年的「芬諾電力」（Fennovoima）核電廠案，被視為最嚴重的國安誤判。當時俄羅斯國營核能企業（Rosatom）獲選為合作夥伴與供應商；隔年芬俄簽署核能合作協議，時間點正值克里米亞被佔領後數日。

這家俄企不只經營核能，也是俄國防工業集團中的成員，儘管芬蘭國安單位早已察覺風險，也多次提出安全疑慮，但為維持「芬俄友好」表面和諧，政府直至2021年前，始終強調這只是經濟合作無關國安，使得相關警告在公開討論中被淡化，直到2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，此計畫才宣告結束。（編輯：張芷瑄）1150130