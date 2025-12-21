從邦代海攤槍擊到北捷砍人 CNN解析英雄行為心理機制

（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲雪梨邦代海灘上週發生槍擊，有民眾不顧自身安危與槍手肉搏。此外，北捷近日也發生無差別攻擊，余姓男子捨身試圖制止犯嫌張文。對於為何有人捨己為人。CNN引述學者說法，解析英雄行為背後的心理機制。

雪梨邦代海灘（Bondi Beach）上週舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，一對父子朝群眾開槍，造成15人喪生，數十人受傷，堪稱澳洲史上最黑暗的日子之一。

行車記錄器畫面顯示，澳洲69歲退休技工葛曼（Boris Gurman）當時與其中一名槍手肉搏，他的61歲妻子蘇菲亞（Sofia Gurman）衝向丈夫身旁支援，但這對夫妻最後遭到槍擊喪生。

此外，62歲民眾莫里森（Reuven Morrison）也在試圖阻止槍手時不幸遭槍殺身亡。43歲男子阿邁德（Ahmed al Ahmed）則徒手奪走一名歹徒的槍枝，但他中彈接受手術，目前正在醫院休養。

無獨有偶，北捷台北車站內及中山站外商圈本月19日傍晚發生無差別攻擊事件，造成4死。見義勇為的57歲余姓男子當時在北車M7出口附近發現張嫌犯行，當場挺身制止而身受重傷，最後送醫搶救不治。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國內布拉斯加大學林肯分校（UNL）政治學者、「解析英雄主義」（Untangling Heroism）一書作者柯恩（Ari Kohen）表示，邦代海灘有人勇敢挺身而出的影片有數百萬人觀看，可能讓人誤以為這類英雄行為很常見。

柯恩指出，這種印象與現實有落差。通常當他人處於危險時，周圍的人大多會保持旁觀。他強調：「大多數人不會選擇這麼做，因為這既冒險又危險。」

他認為，社群媒體放大報導了英雄故事，雖然這與實際比例不符，但有助於激發大眾的同理心，讓人們意識到普通人也能在危險中救人。

加州理工學院（Caltech）哲學教授夸茲（Steven Quartz）則從神經科學角度解釋，英雄行為之所以罕見，是因為大腦必須在瞬間觸發多重條件。

夸茲表示，人類對自我保護的渴望非常強烈。面對「致命混亂」時，人在情境失控的情況下，通常會出現僵住或逃跑的本能反應。

他解釋，大腦需要具備幾個條件，才能克服面對危險的本能反應，包括意識到事件並對受害者產生共情，感覺自己的行動可能產生效果，以及迅速決定採取行動，大腦從僵住或逃跑模式轉向採取對策。

夸茲指出，人們不必從事「英勇的」職業，也能對這些複雜情境做出反應。很大程度上，關鍵在於同理心。他估計，大約10%的人天生具備高層次的同理心，能促使勇敢行動，但他不認為擁有這種特質是成為英雄的必要條件。（編譯：陳正健）1141221