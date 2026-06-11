從部落學童鼓聲到八十歲舞步 Dream Big圓夢成果點亮華山舞臺

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元大金控暨元大文教基金會攜手「第九屆Dream Big元大公益圓夢計畫」獲選的八個圓夢團體以及計畫評審團，一同分享以藝術、教育與陪伴串起的世代共學力量。（圖：元大金控暨元大文教基金會提供）

▲元大金控暨元大文教基金會攜手「第九屆Dream Big元大公益圓夢計畫」獲選的八個圓夢團體以及計畫評審團，一同分享以藝術、教育與陪伴串起的世代共學力量。（圖：元大金控暨元大文教基金會提供）

第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」歷時近10個月的圓夢旅程，11日迎來成果發表會，元大金控暨元大文教基金會攜手八個圓夢團體，以及計畫評審團：國立教育廣播電臺臺長黃月麗、遠見50+總編輯兼副執行長王美珍、國立臺中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全、元大金控人資長林靜芳一同分享以藝術、教育與陪伴串起的世代共學力量。

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元大文教基金會表示：「第九屆圓夢旅程在六月畢業，但從地方蔓延的改變力量，會一直持續！」本屆除提供圓夢金支持、數位AI與金融防詐課程培力，元大志工走入社區、校園與據點，陪伴長者、學童與身心障礙家庭，累積志工服務近2,800人次，服務對象從特偏小學學童、山區長者、身障自立青年與用藝術音樂扶持的身障家庭，近10,000人次參與，這些數字背後，代表著每一次在學習與實踐中累積的能量，培力身障講師、銀髮學伴與傳承在地藝術的學童，從受助到助人，持續轉化回饋成為改變的行動者。

成果發表會現場亮點不斷，8位平均約80歲的彰化縣山腳文化慈愛關懷協會長者們，全體換上學生制服，帶來活力十足的健身舞蹈，以行動重現他們克服識字與體力障礙挑戰搭乘高鐵、捷運與前進總統府的「第一次」勇氣，贏得滿場掌聲。財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會「圓夢小太陽樂團」則以打擊與舞蹈演出，展現身心障礙家庭透過音樂劇共同成長的成果。

來自臺東的特偏小學臺東縣成功鎮三仙國民小學，學童身穿阿美族傳統服飾，搭配寶抱鼓齊聲唱和，鏗鏘節奏將部落文化與自信敲進城市，震撼全場觀眾。高雄市立鳳林國民中學則帶來與元大志工共同完成的皮影紙偶作品，分享從剪裁、貼合、穿線到試光的製作歷程。從觀看演出到親手創作，透過傳承五代的永興樂皮影劇團引領皮偶操作與充滿張力的說唱口白，學童們體會「我也做得到」的文化參與，讓傳統藝術在校園中持續發光。

現場同時展示社團法人臺灣樂作創益協會、社團法人無礙玩家生活關懷協會、高雄市立鳳林國民中學、財團法人蒲公英希望基金會、財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會、彰化縣山腳文化慈愛關懷協會、臺中市霧峰區桐林社區發展協會、臺東縣成功鎮三仙國民小學等八個圓夢團體的圓夢成果，上百位青銀童攜手分享從數位學習、藝術教育到社區創生八個不同場域的夢想實踐中，Dream Big元大公益圓夢計畫為圓夢單位注入的教育公益力量，並特別感謝中華民國友善再皂協會，跨界呼應元大循環永續理念，透過上千顆植續衣物皂的愛心捐贈傳遞，一同將環保與公益行動擴散至全臺各地。