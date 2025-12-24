從都市一秒穿越到古代！免門票拍老時光場景

明明是在城市裡散步，卻在一個公園裡突然闖進了古時候，彷彿突然穿越到過去！《農村公園》是離捷運站不遠的免費景點，也是台灣首座以光復初期農村景象為主題的公園，除了古色古香的中式廊道，還有民俗戲台、三合院等等，推薦大家來這裡散步拍照。

農村公園建於民國78年，是台灣第一座以光復初期之農村風光為特色的主題公園，公園內有仿古三合院、長春園區、民俗戲台、農村八景及健康步道等，另有一座福德宮及健體設施，園內造景古意盎然，十分有懷舊情調。

廣告 廣告

廊道頗有中式古韻的優雅，隨處都好拍

園中大樹參天，夏天來也不會太熱

《農村公園》不只是中式亭廊的造景而已，真的有一座仿古的三合院！看到很親切，想到我阿嬤家的三合院，而且是可以參觀的喲，裡面有早期農業社會的擺設，像是大灶、木床臥房等等，不過那天來剛好遇到漏水，所以整修不開放，好吧，只好下次有機會再來。

板橋農村公園

地址：新北市板橋區吳鳳路50巷46號





相關連結

超狂火鍋店，299吃到飽還不限時間

超香排骨酥，蔬菜免費加到飽

隱藏在普通早餐店的超爆滿芋泥吐司

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！