從酒吧打工到國際影展 《無名の人生》導演來台獎勵逛二手店
〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也因為該片，從疫情失業、酒吧打工的低谷，走到國際影展與海外宣傳，創作故事十分勵志。
鈴木龍也創作的《無名の人生》幾乎是「零團隊」完成的作品，從角色設計、作畫到配樂，全都一手包辦。正因為如此，電影開始有收入後，「不用分給其他人，生活確實比以前好過一點。 」
但他語氣依然冷靜：「想到以前那段沒有職業、只能硬撐的時間，現在其實不需要那麼多錢，也能生活。」對他來說，這筆收入不是讓人生翻盤，而是讓自己有時間準備下一部作品。被問到錢怎麼花，他的回答完全不像「導演成功學」，只說想去台北中山站，多買幾件二手衣，「這次來台灣，我想獎勵自己。」沒有名錶、沒有大餐，反而是穿梭在服飾店裡慢慢挑選。
母親在他失業期間扮演「支撐者」的角色，問到來台會不會買東西送媽媽？他想了想說：「遲早會，但她不是喜歡收禮物的人。」上一次來台灣，他買了印有「台北」字樣的伴手禮袋，延續「到哪裡就買哪裡」的低調習慣。
這次他一人創作，表示壓倒性的輕鬆自由，可以全心投入影像挑戰，但代價也很明顯，像是容易犯錯，世界只剩下自己。為避免此事發生，他一週至少進電影院一次，看大眾娛樂作品，「提醒自己，觀眾喜歡的是什麼，要學會換位思考。」
至於一人創作最難熬的時刻，他的解法非常日常，「停下來，吃飯、睡覺、煩惱，睡一覺醒來再煩惱。」或是乾脆去看電影、做別的事，把問題先放著，「不要執著，自然就會消散。」
他坦言，那一年半其實沒有「長時間的挫折」，因為手癢得要命，「只要沒在做，就會找事情做。」當靈感卡關時，他說會大量搜尋圖像、畫面、劇情片段，當作參考素材。《無名の人生》明(9)在台上映。
