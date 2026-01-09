從醫院到文化場域 陳美伶看見萬得醫院的地方創生新典範
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】台灣地方創生基金會董事長陳美伶偕同雲林縣政府計畫處處長李明岳及土庫鎮長陳特凱，日前蒞臨雲林土庫萬得醫院參訪，深入了解地方青年以文化與教育為核心推動地方創生的實踐歷程。萬得醫院為陳美伶董事長今年首度參訪的地方創生基地，她對青年團隊長期投入地方、修復百年老醫院並形塑公共文化空間的行動，表達高度肯定。
本次行程由在地青年親自導覽，從文史資料蒐集、內容整理到現場解說皆由青年一手完成。參觀一樓時，陳美伶董事長看見院內保存至今的老物件，特別建議可進一步思考文物數位化保存，讓珍貴記憶得以長久留存。二樓空間則由從事文字與視覺設計的青年介紹其創作的「土庫意象字體」，透過文字作品與象徵土庫過去、現在與未來的壁畫，展現青年以創意轉譯地方故事的成果。
萬得文化協會總幹事王襄捷表示，團隊自文史採集起步，記錄土庫周邊十七里的地方故事，逐步建立地方資料庫，並自2019年起推動青年培力、田野實察與故事轉譯，讓青年學習課本以外的在地知識，形塑可長期運作的地方系統。她也分享團隊三大行動方向，包括透過政府計畫陪伴青年成長、串聯地方信仰與產業形成網絡，以及整合資源提升青年返鄉與留鄉的存活率，期盼萬得醫院成為青年實踐理想與地方扎根的重要基地。
土庫知識青年發展協會理事長邱子玲透過影片分享返鄉創業歷程。她表示，因成長過程接觸體制外世界，讓她有勇氣選擇創業之路，並看見許多青年受限資源難以留鄉，遂於去年底成立「青年放大有限公司」，打造支持青年實踐與發展的平台，並於2025年承接地方展覽計畫，促進青年參與地方文化。
陳美伶董事長指出，相較多數著重產業或商圈活化的地方創生案例，萬得醫院以文化為基底、以故事為核心，且由醫院空間轉化為文化場域，展現獨特且深具潛力的發展模式。她特別肯定團隊從「人才培育」出發的路徑，並強調地方創生的最後一哩路在於教育，唯有培養對地方有認同、能夠愛自己也相信家鄉的人才，地方才能真正留住人。她表示，此行是一趟充滿感動與學習的旅程，未來也將持續關注並支持萬得醫院及土庫地方創生團隊的發展。
