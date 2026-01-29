從醫院到社區的溫柔接力 見證新精神衛生法下的照護轉變

▲嘉義醫院急性精神病房，由職能治療師帶領病友上畫圖課。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】阿良(化名)出生於鄉下的傳統大家庭，自小聰明乖巧、成績優異，是長輩口中備受期待的孩子，在高中那年，母親因癌症驟然離世，成了他人生的第一道重擊。隨後，長年疼愛他的阿公因操勞過度昏倒，健康每況愈下，被安排入住護理之家安養；半年後，父親再婚並搬離老家。短短時間內，生命中最重要的依附對象接連離開，原本熟悉溫暖的家頓時變得支離破碎。

無法承受失去的阿良，在聯考失利後逐漸封閉自己，日夜顛倒、不與人互動，生活空間凌亂失序。直到某天，家屬接到警方來電，表示有民眾報案，阿良在火車站情緒激動、咆哮失控，聲稱有人下符咒害自己家庭破碎，並聽見聲音指示他必須到火車站報仇才能阻止悲劇繼續發生。

▲嘉義醫院精神科主任許哲華醫師。

親屬火速趕往醫院，經精神科醫師評估後，阿良被診斷為思覺失調症。這個結果讓家人一時難以接受，曾經那個乖巧懂事、成績亮眼的孩子，竟罹患精神疾病。然而，在震驚與不捨之後，家屬很快做出重要決定——陪他治療，也陪他繼續走人生這條路。

在嘉義醫院身心科團隊的住院治療與藥物調整下，阿良的病況逐漸穩定。出院前，醫療團隊與家屬充分討論，依阿良的狀況建議銜接社區資源，轉介至康復之家，協助他在安全且支持的環境中，逐步重建生活能力。起初，家屬對新環境充滿擔心，仍不時關心阿良的生活情形，卻也慢慢看見改變－他開始與其他住民互動，參與代工作業，能自行返院回診，生活逐漸回到正軌。

今年四月，阿良主動向團隊表達想工作的心願。醫療與復健團隊與家屬共同討論後，鼓勵他從性質單純、工時彈性的兼職開始嘗試。學習新技能、人際互動的挫折接踵而來，阿良也曾多次想放棄，但在家人與嘉義醫院團隊持續陪伴與支持下，他選擇再給自己一次機會。

▲思覺失調症患者，接受治療後參與代工作業力從工作中找回自信。

10月的一次回診日，阿良精神奕奕地走進診間，臉上帶著久違的自信與笑容，開心地分享，在電商公司當理貨人員，已經做半年了，每天都很充實，也越來越熟練。那一刻，醫療團隊為他由衷感到欣慰。

嘉義醫院精神科許哲華主任表示，精神復健是一條需要耐心與長期投入的道路。隨著精神醫療模式由過去的全日住院，逐步轉型為社區化與持續性照護，精神疾病患者常面臨服藥順從性不佳，服藥不規則的問題。透過長效針劑使用可以讓患者維持穩定穩定濃度控制疾病，降低復發、降低再入院率都大有幫助，更能避免病情復發導致大腦受損，維持就學就業等社會功能，也維護了病患的自信、自尊及人際關係，對整體復元歷程具有重要意義。

嘉義醫院身心科蘇姓社工師表示，阿良的轉變，不只是個人的努力，更是家屬、醫療體系與社區支持網絡共同成就的結果。隨著新精神衛生法的推動，精神疾病經驗者不再只是「治療後出院」，而是從醫療端延伸到社區生活，透過醫院整合精神醫療、精神復健、就業轉介與持續追蹤，協助病人在回歸社區的過程中，獲得不中斷且可選擇的支持。（圖：劉芳妃攝）