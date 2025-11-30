從里弄到市政議題 林哲弘談高雄世代交替：少一點口號、多一點行動
[Newtalk新聞] 面對高雄市高齡化、老屋安全與地方經濟轉型等一連串新課題，長期深耕旗津、鼓山、鹽埕的民進黨市議員黨內初選參選人林哲弘，暢談世代交替、民眾期待與基層服務經驗，他不避談選戰攻防，但聚焦在「市民真正要的是什麼」？新世代說服家中長輩，投給年輕世代將成為勝選關鍵。
談到外界關注的綠營內部角力與未來市政方向，以及執政團隊與黨內初選變化，目前擔任鹽埕區博愛里里長的林哲弘表示，初選本身就是一個讓市民重新檢視市政的機會，每位投入的前輩都有其專業與歷練，最重要的是把這個過程變成公開討論政策的平台，而不是變成情緒對立的戰場。
他強調，「選舉的核心，不是彼此攻擊，而是一起把問題說清楚、把城市往前推。」 他更期盼在這樣的討論中，能有更多基層真實聲音被帶進主流輿論。對於每天跑基層最常遇到的民怨與需求，林哲弘說，自己這幾年在里內聽到最多的，仍是最樸實的生活問題：長輩抱怨交通接駁不便、家人擔心長照資源不足、老屋結構安全與消防設備老舊等。
他提到，有次探訪時，一位阿嬤對他說「年輕人，只要你願意來聽，我就支持你。」這句話讓他印象深刻，也成為他看待公共事務的標準，政治其實很單純，就是願意聽、願意做、願意長期陪伴。面對「年輕世代經驗是否不足」的質疑，林哲弘坦言，自己還在學習，但也強調年輕本身不是缺點，而是一種面對新問題的動能。
「經驗可以學，態度不能假。」他說，很多長輩對他說的第一句話不是談政治，而是問「你會不會常常來？碰到事情找得到你嗎？」因此，他把「願意跑、願意到現場、願意解決問題」當成對自己的基本要求。
他也回顧過去在陳其邁立委時期擔任助理及擔任市政顧問時，接觸許多市政案件，學會如何把民眾的抱怨與期待，轉化為可以被執行的行政行動，「這些歷練，讓我不只是喊口號，而是知道事情要怎麼一步一步去解。」
對於高雄目前最希望被正視的議題，林哲弘點出幾個關鍵字：長照、老屋安全、地方經濟與行的便利性。他指出，高雄正快速進入高齡化社會，長照據點的量能、跨區就醫的交通接駁、社區關懷網絡的密度，都是市民感受非常直接的問題。老舊社區與公寓的耐震結構、消防設備、電梯增設，也與高齡者生活安全緊密相連，「這些都是看不到煙火效果、卻真正在影響每天生活的面向。」
至於地方經濟，他以旗津與鹽埕為例，指出觀光與生活、懷舊與轉型之間，必須有更細膩的政策設計與資源挹注。談到三個服務重點區域，他進一步說明，在旗津，他認為長期以來交通與觀光的矛盾始終存在，假日車潮與遊客帶來人潮，卻也壓縮在地居民的通勤與就醫時間。
他主張，相關規劃應把「居民優先」寫進制度，從公車、渡輪班次與路線，到停車空間與活動動線，都要有常態性配套。此外，旗津高齡人口比例偏高，長照服務、醫療接送與社區關懷據點布建，都應被視為基本需求，而非附屬配套，「旗津不只是觀光景點，更是很多人一輩子的家。」
在鼓山，他點出的是老屋與高齡社區的雙重壓力。許多老公寓沒有電梯，長輩上下樓如同「每天在練腿力」；都市更新或改建過程中，弱勢住戶往往最擔心被迫離開熟悉的生活圈。他呼籲市府扮演更積極的協調者，推動「友善高齡的老屋改造」，從耐震補強到加裝電梯，逐步提升居住安全與生活便利，「城市進步不應該被等同於『把老社區整片推倒重來』」。
至於鹽埕，他形容這裡是「高雄人的共同記憶」，夜市、小吃、老市場承載了一代人的生活故事，但近年店家歇業、年輕人外流的現象明顯。他認為，鹽埕擁有豐富的故事與文化底蘊，缺的是整體性的轉型策略：從商圈整體改造、品牌定位，到搭配數位工具、短影音與地圖導覽，把老店故事變成被看見的內容，再把內容轉為實際人潮與營收，「鹽埕不是沒落，而是等一個願意陪著大家重新規畫的人。」
被問到派系議題與不同世代政治人物的競爭時，林哲弘坦承，台灣政治確實存在派系文化，自己早年在市府團隊也承蒙不少前輩提攜，對此他心存感謝。然而，他也直言，「選民不是來替派系投票的，選民是來看誰願意認真做事。」
他表示，上一個世代的政治人物，在不同時期有各自的貢獻與角色，但當前面對的是高齡化、交通治理、老屋安全與在地經濟轉型等「新題目」，需要的是新的做事方式與思維。他自我定位為「行政型、做事型」的公共服務者，沒有太多派系包袱，可以更專心放在：這件事情能不能真正幫到居民。
對於當前政治氛圍與市民期待，林哲弘說「現在的市民期待，其實很簡單少一點口號，多一點服務；少一點政治，多一點行動。」他表示，自己最在意的並不是哪一場選舉的輸贏，而是能不能長期在旗津、鼓山、鹽埕做那個「遇到事情找得到、找得到人、也看得到行動」的公共服務者。
他說，世代交替不再只是政治口號，而被具體化為一個簡單卻關鍵的問題：高雄接下來需要的是什麼樣的新一代服務者？是否能有更多人，願意像他所說的那樣，用腳走進里弄，用耳朵聽見民意，用行動回應這座城市的每一個需求。
