從野地到餐桌 慈大研究雨來菇獲食創獎

團隊示範以「雨來菇」製作飲品

耿念慈老師

深耕在地，慈濟大學農業生醫研究室長期研究「雨來菇」，將在野地片狀生長、只有下雨才能大量產出的雨來菇，轉化可大量人工培養的圓潤「珍珠」狀，獲得2025年食創獎「產業服務創新類」肯定。



被稱作「情人的眼淚」，雨來菇在傳統市場上，一斤兩百多元，經過慈大農業生醫研究室團隊的努力，從中萃取中藍色、紅色等天然色素，再加上圓潤的外形，這杯色彩豐富的飲品，就有近兩百元的身價。



食創獎被譽為「食品界的奧斯卡」，一般獲獎的都是「廠商」，慈濟大學農業生醫研究室副教授耿念慈老師說，慈大以一個學術單位獲得這個獎，意義格外不同。因為，學校長期深耕在地，所研究的結果，不是為了自己獲利，而是為了幫助部落。



從看天生長的「情人的眼淚」，到可以大量人工培植的「情人的珍珠」，慈大團隊已經協助花蓮縣秀林鄉佳民部落設立培植場，預計在一年之後，可以將研發的產品導入消費市場，幫助部落產業升級。