從金字塔到紅海 探索埃及千年魅力

埃及，是尼羅河孕育的土地，也是四大文明古國之一；這裡有法老王陵墓，也有浩瀚沙漠，更有碧海沙灘，充滿神祕的吸引力。

傳說中的金字塔，是埃及必遊經典。那些巨石堆得像天工般精準，無論從哪個角度看，都讓人好奇古人到底怎麼做到的？金字塔旁的人面獅身像是另一經典，像在凝視著旅人，也像在守護整片大地。轉往埃及博物館，十幾萬件文物彷彿在低聲訴說著古埃及人的日常與神話，不只是金飾與木乃伊，而是一個文明真實活過的痕跡。

離開都市後，埃及展現另一種壯麗。喬瑞旅行社推薦，黑沙漠覆蓋著玄武岩碎石，遠看像撒滿黑色粉末的大地，陽光一照，又像被火燒過，滿是野性。而白沙漠完全走另一種風格，一片片石灰岩被風吹成奇形怪狀的雕塑，有像蘑菇、有像駱駝，還有一些彷彿不屬於地球的形體。走在其中，你會懷疑自己是不是誤闖了科幻片的外景地，既浪漫又不真實。

當視線從沙漠移回文明，帝王谷以一種低調卻深刻的方式現身。它靜靜躺在盧克索西岸，岩壁間隱藏著多座法老王的陵墓。走進墓室，牆面上的彩繪栩栩如生，記錄法老的神祕旅程及來世信仰，其中，尤以圖坦卡門墓最為知名。

而當古文明與沙漠的震撼慢慢沈澱，不妨轉往紅海邊享受另一種節奏。虎加達是一座陽光普照、氣候宜人的城市，海風吹起來柔柔的，海灘白沙細如粉末。度假村沿著海岸一字排開，水清得能看見魚影穿梭，潛水、浮潛、海上活動樣樣精彩，也難怪成為埃及最受歡迎的度假勝地。斜靠海濱躺椅、聽浪拍岸，彷彿世界都慢了下來，只剩心跳和風聲。

埃及的魅力，不管是金字塔的震懾、沙漠的孤寂、陵墓的神祕，或是紅海的悠閒，總讓人一不小心就愛上；透過一趟旅程，像似做了一場夢，又像真實走過千年的時光。