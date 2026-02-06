從金曲歌后到秒殺歌手 李竺芯：謝謝支持「台灣痟查某」

記者林政平報導／李竺芯去年奪下台語金曲歌后，以獨特的「瘋狂」與「純粹」氣質在樂壇異軍突起。她的個人首場大型售票演唱會《痟水 Siáu Suí》日前正式開賣，展現驚人號召力，1000 張門票在短短 10 分鐘內便全數售罄，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛湧入網路敲碗求加場。得知好消息的李竺芯開心分享：「這真的太不可思議了！感謝大家這麼力挺，也謝謝願意支持『台灣痟查某』！」

為了回應粉絲熱情，主辦單位隨即宣布於 3 月 29 日週日下午驚喜加開一場。李竺芯笑說，這場加開的午後場是特別為體貼歌迷而安排：「下午三點開演，唱完剛好可以和親朋好友去吃晚餐，希望大家在週末午後，能一起走進我們精心準備的音樂世界，帶著滿滿感動回家。」

近期李竺芯也頻繁出現在各大媒體，只見她圍著圍裙、穿著招牌紅白拖，在法式台語歌曲〈足芳足芳〉的旋律中自在下廚，為醬油品牌拍攝廣告。她笑說：「很多人私訊我說好想吃我炒的菜，大家一定要來演唱會現場，保證整場不只歌香，氣氛也超香、超新鮮！」同時也預告，現場將準備專屬「有聲」小禮物，邀歌迷一起互動、一起痟。

回顧過去一年，李竺芯感性表示：「2025 年對我來說是豐收的一年，不只音樂作品受到肯定，現場演出的機會也大幅增加。」她也透露，今年過年一定會「加倍奉還」父母，準備厚實紅包感謝家人一路以來的支持。

