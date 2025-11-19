從金融交易到手作飾品：風羽紀年以手工原創飾品，為日常注入夢境與故事

▲（圖／風羽紀年原創飾品提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

在台灣飾品市場中，一個新興品牌「風羽紀年原創飾品」於2025年6月正式誕生。創辦人憑藉著財務金融的學術背景與銀行交易室的工作經驗，卻選擇了一條截然不同的創業道路——將自幼積累的美術底蘊與對捏塑、飾品的熱愛，轉化為可佩戴的藝術品，讓夢境與想像走入現實生活。

企業品牌創立原由：從金融高薪到原創飾品的轉折

風羽紀年的創辦人自幼便展現藝術天賦，六歲開始學習捏塑與繪畫，並跟隨老師鑽研國畫與西畫長達六年，甚至曾考上美術班。然而，在家庭期望與升學壓力下，她選擇就讀財務金融相關科系，並進入銀行業交易室工作，追求穩定且高薪的職涯。

「在交易室的日子，每天被業績壓力追著跑，我逐漸意識到這不是我想要的生活。」創辦人分享，儘管擁有百萬年薪，她始終無法忘懷對藝術創作的熱情。上大學後，她利用課餘時間學習服裝製作、布袋戲，並接觸模型產業，這些經歷為她日後的創業埋下種子。隨著年後離職潮，她毅然辭去銀行工作，決心將愛好轉為事業，創立風羽紀年。

▲（圖／風羽紀年原創飾品提供）

核心產品與服務：手工原創飾品，打造獨一無二的佩戴體驗

風羽紀年的核心產品為原創設計的手工飾品，主要販售設計師獨創的飾品每一件作品皆以創辦人構思的原創世界觀為背景，將夢境、神話與幻想元素融入設計，例如以遙遠星球、奇幻生物為靈感的項鍊、耳環與髮飾，讓飾品不僅是裝飾，更是承載故事的藝術品。

產品優勢：獨特設計、輕巧材質與手工塗裝

與市場上其他飾品品牌相比，風羽紀年的優勢在於其「獨特性」與「工藝品質」。首先，所有設計元素皆來自創辦人的奇思異想，是地球上獨一無二的概念，無法被複製。其次，產品材料選用高密度樹脂，不僅輕巧佩戴舒適，且不易損壞，適合日常使用。最重要的是，每只飾品皆由匠人手工塗裝，色彩與細節均為手工完成，使得每一件商品都是「一期一會」的獨特存在，顧客拿在手中的不僅是飾品，更是一份藝術家的心意與溫度。

▲（圖／風羽紀年原創飾品提供）

目標客群與經營區域：聚焦青壯年女性，打造儀式感消費體驗

風羽紀年鎖定20-50歲的青壯年女性客戶，主打「有故事感的飾品」。創辦人指出，現代女性在繁忙生活中，常忽略自我獎勵與內心需求，因此風羽紀年的飾品旨在讓購買經驗成為一種儀式感，如同送自己一份禮物，提醒她們不忘記心裡最美的自己。經營區域則以台灣和日本為主，未來計劃透過網路店舖拓展市場，並結合社群媒體與線上活動，與消費者建立深度連結。

創業願景：從夢境到現實，讓藝術與生活日日相伴

對於未來，風羽紀年不僅止於飾品銷售，更希望成為一個傳遞夢想與溫度的平台。創辦人表示：「我希望透過這些作品，讓每個佩戴者都能感受到故事的力量，並在忙碌生活中找到屬於自己的片刻寧靜與美好。」

風羽紀年的創立，不僅是創辦人個人職涯的轉折，更展現了跨領域結合的可能——從金融業的理性思考，到手作藝術的感性創作，她成功將兩種專長融合，為市場帶來嶄新的選擇。

風羽紀年原創飾品 聯絡電話：0953880739

樂天賣場：https://www.rakuten.com.tw/shop/longnightwindaccessory/

官網：www.longnight_wind_accessory.com