從金龜車到神級經典款 《翻新中古車》第2季挑戰極限翻修

《翻新中古車：世界巡迴》 將一輛輛被時光掩埋的老車翻新重生。（Discovery提供）

車迷引頸期盼的《翻新中古車：世界巡迴》第2季正式回歸，這回不只翻車，更是翻越國界、翻新文化。靈魂人物麥克布林（Mike Brewer）再度攜手前賽車技師「艾維斯」普里斯特利（Marc “Elvis” Priestley），展開一場橫跨拉丁美洲、南美洲與歐洲的全球修車冒險，深入各地街頭，尋找最受當地車迷追捧的經典車款，挑戰「買得精、修得狠、賣得快」的極限任務。

語言不通、零件難尋、交車期限步步逼近，每一站都是硬仗，2人必須仰賴當地車迷的專業與經驗，克服文化差異與技術難題，將一輛輛被時光掩埋的老車翻新重生，甚至成功轉售。節目中分工明確、火花十足，精打細算的麥克專責以低價入手經典車與二手零件，精準掌控預算與市場行情，艾維斯則以過往麥拉倫車隊的技師背景，祭出專業級翻新技術，大膽嘗試各種挑戰，破解車款先天劣勢。兩人默契十足，讓每次改裝都充滿驚喜與看點。

廣告 廣告

全新一季共10集，帶領觀眾橫掃全球車壇傳奇，在墨西哥，將經典金龜車改造成賽車規格的越野猛獸，征服沙漠、山丘與海灘的多變地形，在巴西見到麥克心目中的神車，艾維斯更與當地經典車修復學校的學生一起合作翻新。旅途中，2位主持人也深入體驗各國獨特的汽車文化，熱血、專業、文化一次到位。《翻新中古車：世界巡迴》第2季每週三晚間9點在Discovery頻道首播。

更多中時新聞網報導

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心

保健》身體多處莫名疼痛 竟是罹患公主病

休傑克曼時運不濟照追音樂夢