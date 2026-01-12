從釣魚台到獨島：「保釣運動」激情過後無以為繼，台灣能效仿韓國模式嗎？
文：高少甫（韓國釜山大學物流與海運管理碩士）
1969年，聯合國亞洲及遠東經濟委員會（ECAFE）的一份報告指出，釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）附近可能蘊藏大量石油。這本屬技術層面的評估，意外觸發了台灣、中國與日本之間長達數十年的主權與政治論戰。儘管關於海底資源的實際討論逐漸消退，釣魚台的主權議題卻反覆被拿來檢驗國際地位與國家認同。
在1970年前後的國際格局中，台北政府因深度依賴美國安全與外交支持，對釣魚台的公開主張始終採取相對低調的策略。
1971年6月，美日就沖繩與相關島嶼達成歸還安排，預計於翌年交還，消息一出立刻在台港與海外華人社群激起強烈反彈，促成了保釣運動的爆發。
保釣運動是台灣本土化與民主化的起點
這場運動除了主權訴求外，更像是一場被壓抑的「民族想像」的爆發：學生在街頭高喊「保衛釣魚台、振興中華」，但那個「中華」究竟指向何處，卻始終模糊不清。
保釣運動中的「中華」，既不是單純對中華人民共和國的政治效忠，也不完全等同於中華民國的法統；它更可被理解為一種，延續自梁啟超以來的「中華民族」文化想像——一種跨越政權、以文化與血緣為基礎的共同體想像。
正因為在當時的政治環境下，直接表態國家制度具有高度風險，「民族」成為青年能夠較安全地表達政治不滿與歷史情緒的語彙。
然而，政府處理此議題的曖昧，在中長期內產生了結構性後果。
國民政府在1970年代初期為維護反共外交與美國關係，對日的抗議力度有限，未能在國際舞台上建立足夠的行政存在與法律準備，錯失了在事態初期爭取更有利國際法位置的時機。美日交涉期間，對釣魚台地位的處理，事實上是「施政權」與「主權」之間的複雜法律與政治拉扯；這使得台灣在後續的國際談判中，難以取得決定性主導權。
保釣運動也改變了台灣內部的政治光譜。
部分海外知識分子在面對國際現實與國內治理困境時，選擇了不同的認同路徑：有些人轉向同情或接近左翼與中國大陸的民族論述；另一些人則以此為起點走向本土化與民主化運動。
無論路向為何，保釣運動突顯了那個世代對「我們是誰」的根本疑問，並在某種程度上催生了後來的政治變遷。
比較韓國在獨島議題上的處理方式，與台灣面對釣魚台有何不同？
獨島博物館陳設之歷史檔案：獨島警備隊制服與裝備
Photo Credit：作者提供
獨島博物館陳設之歷史檔案：獨島警備隊制服與裝備
與台灣的曖昧相比，韓國在獨島（日本稱竹島）議題上，走出了一條較為一致與制度化的路線。自20世紀中葉以來，韓國政府結合實效管轄與教育內化：在島上設置常駐警備與氣象設施、編列維護預算、在課綱與媒體中持續強化獨島作為「國民常識」的敘事。
每當日本官方或教科書提出主張，韓國外交部都會迅速且公開地抗議；設立每年10月25日「獨島日」，全國學校舉辦活動媒體播出愛國歌曲，藝人穿上「I love 독도」T-shirt、獨島博物館展覽常設展示歷史文件強化領土邊界意識，將領土主張日常化，成為全民共識的一部分。
韓國的模式顯示：主權的堅守，不僅靠口號，更靠行動與知識的結合。實效管轄提供了法律與事實上的根基；教育與文化則把這些根基內化為公民常識。
台灣能效仿韓國模式嗎？
外國同學用望遠鏡眺望獨島
Photo Credit：作者提供
外國同學用望遠鏡眺望獨島
然台灣若企圖直接複製這一路徑，恐怕會碰上三重阻礙：內部族群與世代差異、外交上的戰略侷限，以及被外部強權話語牽引的風險。強調「中華民族」立場，容易被北京的「民族和諧」論述收編；若主張「台灣民族」或「主權自主」，又面臨國際現實的孤立與外交承認困境。
因此我們的論述與保疆衛土進程，並不能模仿韓國用領土危機召喚民族主義的直接方式，不應把愛國心綁在排他的民族主義上，而應採取一種更適合台灣現實的新團結模式：政治學上自我決定（self-determination）為核心，確立共同體命運的自主權。
以文化認同保護（preservation of cultural identity）為底，尊重並保存多元歷史記憶，讓「台灣」成為共享而非排他的符號。
這樣的共識基礎，才是真正讓我們在國際場域中有底氣、也更能理性地處理釣魚台這類敏感議題的前提，沒有這樣的共識前，急於解決釣魚台問題，反而是造成島內意識形態分裂加劇的符碼。
Photo Credit：作者提供
我認為與其在民族大義的高喊中消耗能量，不如在教育、海洋治理與國民參與上做長期投資：建立以法治為基、我們可以學習韓國以科學與公開資料為憑促進國民參與、但仍需以包容多元文化為根的國家意識為我們的底蘊。
當國民們基於自我決定與文化保護形成共識後，我們再去談領土，才不會走上保釣運動受愛國主義激情過後，卻又無能為力的後路。不是為了喊出誰的大中國疆域，而是為了保全我們共同體的生活與世代的未來，所做的對於生存空間的反思。
