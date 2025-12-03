從鉸鏈到防水 三星公開Z TriFold三摺機組裝過程
【記者趙筱文／台北報導】三星旗艦摺疊機Galaxy Z TriFold亮相後話題不斷，官方近日再釋出一支全新影片，首度公開這款「三摺疊手機」從組裝到測試的完整流程。Z TriFold不只是一款高階硬體，更是三星十年摺疊技術累積的結晶，包括鉸鏈設計、螢幕品管、摺疊測試、影像檢驗到防水測試，全都以近乎苛刻的標準打造，確保用戶日常使用的可靠度。
影片中也顯示，Z TriFold的核心在於全新的鈦金屬鉸鏈，採用雙Armor FlexHinge結構，透過自動化組裝線進行高度精準安裝。三星還導入3D雷射掃描技術，對主螢幕面板逐一檢查，確保多折線設計能維持完美貼合與一致性。
為了驗證耐久度，Z TriFold必須通過高達20萬次的摺疊循環測試，相當於每天摺100次也能撐滿5年。除此之外，三星還使用高速CT掃描檢測機身內的關鍵零件，包括多段式可彎折電路板（FPCB），以確保每條線路都符合嚴格標準。影像部分也不馬虎，手機在出廠前必須完成一系列相機銳利度測試，確認多鏡頭模組都在最佳狀態。
三星還安排所謂的「真實場景模擬測試」，涵蓋網路狀況、電池耗能、環境溫度、震動環境、螢幕使用等多項因素，模擬不同使用情境下手機的整體表現。最後，Z TriFold還需通過IPX8防水檢測，利用多角度水柱噴射確認其浸水耐受度，確保可在意外濺水或雨天使用下正常運作。
從鉸鏈到螢幕、從影像到防水，Galaxy Z TriFold背後的工程細節一一曝光，也展示三星欲在摺疊市場穩坐領導地位的強烈企圖。這款三摺新機預計將成為2025年最具話題的高階摺疊旗艦之一，後續市場表現值得關注。
更多壹蘋新聞網報導
CP粉狂喜！GD橫掃MAMA與李洙赫「交拜」 領獎也穿兄弟愛牌
《鼎王》台北長安東店開幕 全台鼎王同慶指定肉品買一送一
Honda歡慶77週年 指定車款優惠最高20萬元、入主送OVO智慧投影機
其他人也在看
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 1
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 2
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
換手機資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」
生活中心／李明融報導LINE官方部落格近日發文提醒，換手機要轉移資料的用戶，務必要遵循正確的帳號轉移流程，避免資料遺失，官方強調，在號碼不變情況下，新裝置上千萬別點「註冊新帳號」，否則恐怕會讓原本的帳號失效，且資料全部消失不見。民視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 8
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 3
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 9
南韓最大電商酷澎驚傳個資大量外洩 數發部回應了！
[Newtalk新聞] 南韓最大電商酷澎（Coupang）驚傳3,370萬名用戶個資遭外洩，相當於每4名韓國成年人中就有3人受影響，震撼南韓科技與零售產業。根據韓媒報導，該事件疑涉及離職中國籍員工不當取得資料，外洩內容包含：姓名、電話、地址、電郵與購物紀錄，引發隱私與詐騙風險疑慮。針對酷澎個資外洩事件，數產署平台經濟組長林青嶔表示，我國於11月底已掌握相關情資，並立即透過既有聯繫管道與酷澎瞭解情況。根據酷澎向我方的回報，這次個資外洩的影響主要發生於韓國境內用戶，目前尚未發現台灣用戶有個資外洩跡象。 數發部強調，儘管台灣並未受影響，政府仍持續監控事件發展，並要求酷澎提供後續調查及資安補強細節，以確保跨境電商在台營運符合我國資安要求。同時，由於跨境平台的資料傳輸具全球性風險，消費者應提高自我保護意識，包括定期更新密碼、開啟多因子驗證等措施，以降低個資遭濫用的風險。查看原文更多Newtalk新聞報導民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險台灣有意引進鞭刑！網友分享新加坡遭鞭刑經歷「接近死亡的體驗」新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 1
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Android戰局大逆轉！Pixel 10 Pro XL擊敗S25 Ultra奪最強
【記者趙筱文／台北報導】Android手機榜單出現大逆轉。今年旗艦戰局原本被外界看好由三星Galaxy S25 Ultra穩坐冠軍，但真正奪下「2025年度最強Android手機」的竟是Google Pixel 10 Pro XL，意外成為今年Android陣營最大驚喜。從AI到相機表現，冠軍誕生的關鍵完全重新定義了高階手機的競爭格局。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《燕雲十六聲》玩家狂破900萬大關，手機版12/12開戰！_電玩宅速配20251203
在全球掀起武俠熱潮的開放世界大作《燕雲十六聲》，自PC與PS5繁中版開服以來，短短兩週便勢如破竹，官方宣佈全球玩家數已經突破900萬！萬眾矚目的手機版也確定將於12月12日正式推出！ 最讓玩家興奮的是，手機版將全面支援跨平台互通與帳號進度同步，不管你是在家裡用電腦享受4K畫質的震撼美景，還是出門在外用手機解每日任務，你的江湖身份與進度都將無縫接軌。 這款在Steam獲得壓倒性好評的武俠世界大作，12月12日即將登陸你的手機，感興趣的玩家們準備好參戰吧。 （C）2025 Sony Interactive Entertainment LLC.電玩宅速配 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
搖搖手機就能發出警報！夏普 SHARP AQUOS wish5 四防手機給你防摔、防塵、防水、防護還兼顧環保耐用與平價
近年來在台灣市場積極導入智慧型手機的夏普，在 2025 年中引進全新「AQUOS wish5」，延續前一代的經典元素與設計，包含是同樣採用德國萊茵 TÜV 標章認證回3C 部落客林小旭 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊
Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
屏東調查站×屏基醫院攜手結盟 打造南臺灣最大資安聯防網
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 法務部調查局屏東縣調查站與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，於12月3日正互傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星首款「三摺機」亮相 秒變10吋平板頂規價恐破10萬｜#鏡新聞
手機市場越來越熱鬧了，近期才傳出，蘋果終於克服了螢幕摺痕的技術問題，蘋果旗下第一款的摺疊手機有機會明年開始量產，但三星腳步走得更快！首款三摺疊手機正式亮相，3個螢幕全部展開，手機立刻變身10吋小平板，要跟對手華為的三摺機一較高下，但傳出三星頂規版價格可能破台幣10萬，也挑戰市場接受度。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話