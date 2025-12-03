【記者趙筱文／台北報導】三星旗艦摺疊機Galaxy Z TriFold亮相後話題不斷，官方近日再釋出一支全新影片，首度公開這款「三摺疊手機」從組裝到測試的完整流程。Z TriFold不只是一款高階硬體，更是三星十年摺疊技術累積的結晶，包括鉸鏈設計、螢幕品管、摺疊測試、影像檢驗到防水測試，全都以近乎苛刻的標準打造，確保用戶日常使用的可靠度。

影片中也顯示，Z TriFold的核心在於全新的鈦金屬鉸鏈，採用雙Armor FlexHinge結構，透過自動化組裝線進行高度精準安裝。三星還導入3D雷射掃描技術，對主螢幕面板逐一檢查，確保多折線設計能維持完美貼合與一致性。

為了驗證耐久度，Z TriFold必須通過高達20萬次的摺疊循環測試，相當於每天摺100次也能撐滿5年。除此之外，三星還使用高速CT掃描檢測機身內的關鍵零件，包括多段式可彎折電路板（FPCB），以確保每條線路都符合嚴格標準。影像部分也不馬虎，手機在出廠前必須完成一系列相機銳利度測試，確認多鏡頭模組都在最佳狀態。

三星還安排所謂的「真實場景模擬測試」，涵蓋網路狀況、電池耗能、環境溫度、震動環境、螢幕使用等多項因素，模擬不同使用情境下手機的整體表現。最後，Z TriFold還需通過IPX8防水檢測，利用多角度水柱噴射確認其浸水耐受度，確保可在意外濺水或雨天使用下正常運作。

從鉸鏈到螢幕、從影像到防水，Galaxy Z TriFold背後的工程細節一一曝光，也展示三星欲在摺疊市場穩坐領導地位的強烈企圖。這款三摺新機預計將成為2025年最具話題的高階摺疊旗艦之一，後續市場表現值得關注。

Galaxy Z TriFold進行IPX8等級防水測試，手機在清水中浸入達1.5公尺、30分鐘的情境下仍能正常運作，確保日常濺水或雨天使用的耐受度。翻攝三星影片

