從鋪馬路到鋪文化大道！永䥶集團跨界挺藝文！2026年贊助南美館 成為支持文化的工程夥伴

永䥶集團宣布，將於 2026 年贊助臺南市美術館開年大展《恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結》，以工程企業的角色支持在地藝文發展。深耕臺南學甲多年的永䥶，期盼透過展覽與美學教育，讓文化走入日常生活，成為城市長期發展的一部分。

走在平穩的馬路上，您知道腳下的工程技術來自永䥶；走進臺南市美術館，您也看見這家「鐵漢柔情」贊助藝術文化的身影。台灣道路工程龍頭— 永䥶集團，宣布 2026 年贊助臺南市美術館開年大展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，上演一場「瀝青工程與文化生活」的跨界對話。深耕臺南學甲的永䥶，將剛硬的工程實力轉化為溫柔的文化守護，支持在地藝術與親子美學教育。永䥶用行動證明，工程師不只懂造路，更為市民鋪設一條富足的文化大道。

剛鐵漢子的溫柔：學甲好鄰居

永䥶集團董事長郭晉宏表示，企業長期投入公共工程，也逐漸體會到城市發展除了硬體建設，更需要文化作為支撐：「一條好的道路能讓城市順利運作，而文化，則讓城市留下共同的記憶。」

立法委員陳亭妃也在活動中分享，臺南擁有深厚的文化底蘊，文化的延續仰賴不同角色的共同投入。她指出，真正的永續不只關乎環保或技術，更在於一座城市是否能夠讓人一代又一代願意生活其中。

永䥶集團在臺南學甲深耕多年，這裡不只是生產基地，更是企業與在地居民共生共榮的家。走進永䥶的學甲廠，你可能會打破對傳統瀝青廠的刻板印象——這裡有全台首創的「藝術彩繪」與「植生牆」，綠意與色彩取代了灰暗的工業色調。這種「廠區即畫布」的創新思維，正是永䥶走向藝術贊助的起點。

永䥶深知，臺南擁有全台最濃厚的生活美學與民俗信仰底蘊。從學甲慈濟宮的保生大帝信仰到巷弄間的藝文氣息，這些都是滋養企業成長的養分。因此，永䥶決定將這份「在地情感」昇華，透過贊助南美館，讓這份文化記憶能夠被妥善保存與創新策展。

永䥶集團表示，平日為大眾鋪設便利交通的道路；如今贊助南美館，支持在地文化保存與展覽推廣，讓民眾在週末假日能享受到更優質的藝文洗禮，是為了落實「土地情感 × 在地連結」的初衷。

藝術不再遙遠：企業撐腰，讓美走入日常

永䥶期盼，未來民眾走進南美館時，能感受到這是一場由「工程職人」與「藝術策展人」共同獻上的文化饗宴。透過永䥶集團的資源挹注，工程與藝術的跨界對話，證明建設公司不僅是造瀝青、鋪馬路，也是城市文化的推手。明年起，前往南美館欣賞展覽的同時，也能感受這份來自工程企業的溫柔承諾—一份來自工程職人的堅持與支持，共同守護著南台灣的文化風景。

關於永䥶集團

永䥶集團是台灣領先的瀝青鋪面工程與瀝青混凝土生產專業企業，提供涵蓋瀝青混凝土拌合、生產品管、道路鋪築、跑道工程整建與高速公路養護的一條龍整合服務。集團深耕台灣十餘年，以「誠信、品質、專業、服務、創新」為核心，致力成為台灣基礎建設與道路工程領域最可靠的合作夥伴。

永䥶未來將持續推動 ESG 與永續工業場域建設，以綠色設計、工業降溫、植生牆與環境改善技術為核心方向，打造瀝青產業永續轉型的新標準，實踐對土地與文化的長期承諾。更多訊息可上永䥶集團官網（http://www.yongli-group.tw/）查詢。

