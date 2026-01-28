從錄取人數爭議到憲政危機：賴芳玉對談劉珞亦，撕開法律圈最不願面對的真相

法律白話文運動社群總監劉珞亦與賴芳玉律師對談，針對近期法律圈高度關注的「律師錄取名額破千」、「法律專業轉型」以及「114憲判1號」等指標性議題進行深度解析。劉珞亦在節目中直言，法律專業若無法走進大眾生活，僅是「法典裡的廢紙」，並呼籲法律人應具備「講人話」的能力。

律師錄取破千引發恐慌？劉珞亦：重點在於「社會競爭力」 針對 2025 年律師高考錄取 1,042 人引發全律會及資深律師反彈一事，劉珞亦指出，市場飽和的恐懼往往來自於「考訓失衡」與傳統訴訟市場的侷限。他犀利評論：「社會很膚淺，大家都要那張牌，但拿到牌後，你有沒有講人話的能力？」他認為，專業貶值不在於人數多寡，而在於法律人是否仍守著舊時代的優越感，而忽視了跨領域溝通的必要性。

重新定義律師執照：從訴訟工具到多元專業資格 對談中，雙方也探討了法學教育與現實的落差。劉珞亦強調，律師執照不應僅被視為執業門檻，更是一種在電商、社群、公職等多元領域發揮價值的「專業資格證明」。針對社會對「恐龍法官」的負面標籤，劉珞亦則為司法體系發聲，認為不滿往往源於情緒轉移，唯有理解法官案量過載的困境，才能推動制度核心改革。

深度解析「114憲判1號」：大法官的破門而入 節目最後，針對備受矚目的《憲法訴訟法》修法爭議，劉珞亦深入淺出地解析了「114 憲判 1 號」判決。他指出，當修法將審理門檻強行拉高至 10 人，恐導致憲法法庭實質停擺。劉珞亦詳解大法官如何運用「類推迴避」解決分母問題，避免人民訴訟權被政治僵局「懸置」。他警告，這不僅是政治攻防，更是台灣憲政體制最不穩固的時刻，大法官雖勇於承擔，但制度性危機仍未解除。

【關於賴芳玉聊法】 由賴芳玉主持，致力於透過溫暖且專業的對談，將艱澀的法律議題轉化為與生命連結的對話，是台灣指標性的法律深度思辨節目。

YouTube賴芳玉聊法｜https://www.youtube.com/@Bbd-Law

Podcast賴芳玉聊法｜https://open.firstory.me/user/bbd-law/platforms