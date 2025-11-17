從錄音間走到製衣台！ 「2025高雄Podcast交流聯誼會」熱鬧登場

Podcster展示自己創作的獨特T恤。

高雄Podcast創作圈迎來年度盛事--「2025高雄Podcast交流聯誼會」！活動由中廣高雄台主持人郭子琳號召籌辦，串聯勞動部發展署高屏澎東分署產業人才投資訓練課程三期學員，並邀集來自高雄、嘉義等地長期交流互動的Podcast創作者好友齊聚一堂，在T恤手造館展開一場「聲音 × 永續 × 創意」的跨界聚會，交流節目經營、品牌策略與創作理念，激盪出Podcast創作的南部新火花。

T恤手造館李紫菱總經理和高雄Podcaster分享品牌故事

活動一開始，由T恤手造館總經理李紫菱分享品牌從「傳統團服製造業」轉型為結合觀光、創意與永續概念的「手作體驗基地」。T恤手造館將製衣流程轉化為一般民眾都能參與的手作創意體驗，走入校園推動「校服翻轉計畫」，讓師生親自體驗資源再運用；同時推出「企業訂閱制」，以寶特瓶回收紗等環保材質製作制服，並設計價格固定、包退換的新會員模式，協助企業在ESG永續報告書中為自身加分；另一項「南國印花鋪」計畫，則提供團服機器設備，攜手地方創生業者共同推動手作經濟市場。讓與會的Podcaster學習到當你願意走出去，以熱情交換熱情，你會帶著各地方的故事回來，而這些故事就是節目最好的內容跟行銷。

高雄Podcaster在T恤手造館聚會

接著登場的是台北城市科技大學總務長暨Podcast節目《算你好命》、《我的旅行與修行》主持人黃維宸，以〈不靠爆紅，也能長紅！聲音的企劃力〉為題，分享節目經營心法。她指出：「錄得多，不如錄得巧。」並提出Podcast創作者成長的「三力」--系統力、結構力與單元力，帶領大家檢視自己的節目是否有清楚的定位、穩定的架構與具有辨識度的單元設計，強調節目成功關鍵在於長期經營與清晰企劃，讓創作者能「用企劃力延長節目的生命線」。

黃維宸講師分享「長紅靠企劃力」主題

這次參與交流的Podcaster橫跨理財、旅遊、身心靈成長、命理、地方特色文化、美食、兒童故事、行銷等多元領域，現場不只交換節目經營的實戰經驗，也串連各自的專業與資源，激盪出未來合作的火花。活動尾聲，大家在T恤手造館體驗膠膜熱轉印技術，為自己設計獨一無二的主題T恤，為這場高雄Podcast聚會留下美好又溫暖的共同記憶。許多創作者在活動後表示，希望未來南部能有更多固定舉辦的自媒體交流活動，希望透過這樣的交流累積動能，讓南部創作者的聲音被全台灣聽見，也讓全世界聽見。想收聽更多有趣好聽的Podcast節目，歡迎搜尋「中廣子琳開麥」臉書粉專查詢，加入這一場從高雄出發的聲音旅程。(郭子琳報導)