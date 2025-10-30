從鎂光燈到牌桌：Poker Queen 雨雨的「世界旅行」與「自我挑戰」—不只是美，更是戰術的體現
在競爭激烈的娛樂圈中，有人選擇單純曝光，有人則尋求更深層的自我展現。本期《尷尬專訪中》邀請到一位橫跨模特兒、賽車女郎、直播主等多重身份，現更身為「亞洲台灣區顏值最高德州撲克女子戰隊」Poker Queen（PQ戰隊）成員的——雨雨。她的IG上充斥著世界各地的旅行足跡與賽場上的專業身影，但在華麗的外表下，她更是一位不斷挑戰自我、勇於打破刻板印象的女性。在專訪中，雨雨不僅分享了她多角色的心路歷程，更坦誠了她對德州撲克從「懵懂生氣」到「找到信心」的轉變，堅定地表示：「德州撲克不是賭博，它是一個競技活動。」
從被發掘到興趣深耕：模特生涯的初心與轉變
談及入行的契機，雨雨提到自己並非主動踏入，「最一開始我是在網路上被別人發現的，就是開始有一些外拍的邀約，然後就去嘗試拍攝」。最初抱持嘗試的心態，後來卻發現「這個工作是我的興趣，然後就一直到現在」。她的身份從一開始的模特兒、賽車女郎開始積累專業經驗，並在工作中找到了熱情與樂趣。
隨著社群媒體的崛起，雨雨也順勢跨足了「直播主」這個新興行業。她透露，這個轉變的動機非常單純：「我當初是為了跟粉絲可以更及時的分享一些比較真實的生活，所以才做直播」。直播對她而言，更像是一扇世界新的大門，她驚訝地發現沒想到有這麼多瘋狂的人，尤其是看到粉絲送禮物時好像錢不是錢啊，就啪啪啪用撒的這樣子，覺得蠻嚇到的。這種「被錢砸」的深刻印象，也成了她直播生涯中特別難忘的故事。
儘管擁有模特兒、賽車女郎和直播主三重身份，雨雨表示她「其實每一個工作我都還蠻樂在其中的」。她特別提到直播主持工作讓她能有很多不同的嘗試挑戰，例如公司安排的「拍雜誌啊、或是捷運看板啊」等，讓她覺得這是「一個很特別可以展現自我的方式」，也帶來了巨大的成就感。
用旅行環遊世界：從東南亞到金字塔，世界如此渺小
雨雨的IG不僅是工作成果的展示，更是她豐富生活的縮影，其中「世界旅行」是她最熱衷分享的內容之一。她坦承自己是一個分享慾很旺盛的人，因為我很喜歡世界旅行啊或是走走吃吃喝喝，所以很多東西都會平常分享在社群上。
她分享了一次深刻的旅行經驗：「去看了之後就發現，原來世界這麼大我是這麼渺小，然後就會更想要努力的去環遊世界，然後為自己努力」。而談到旅行地點的選擇，雨雨的眼光總是與眾不同，像是東南亞或是IG上那些可能不會是人家旅行地域首選的地方。這背後的原因，是她有一群比較瘋的姐妹，大家會一起瘋狂的說走就走，只因為覺得可以看木乃伊很酷。這種不設限、說走就走的態度，也體現了她勇於挑戰、不受拘束的個性。
從「懵懂生氣」到「找到信心」：撲克競技之路
在旅行之外，德州撲克成為了她生活中另一個重要的篇章。雨雨透露，最初接觸德州撲克也是因為姐妹們的邀約：「我有一群姐妹很喜歡約我一起打德州」。然而，這段入門過程並不如想像中順利，她坦言自己常常打到很生氣，因為我會覺得自己為什麼這麼笨，然後為什麼永遠打牌的時候都學不會。
正是這種不服輸的心態，讓她更想要去研究專研這個東西，自己慢慢去學習。這份熱忱最終促成了她加入Poker Queen女子戰隊的決定，當時公司有意成立一個女子團隊，而她也覺得對打德州是很有興趣的，加上團隊的那個團體氛圍很好，便決定要跟大家一起努力。加入戰隊後，雨雨最大的感受是德州它真的不是賭博，它不是博弈，它完全是不同的東西，破除了她對德州撲克最初的刻板印象。
小魚理論：在戰隊中找到自己的定位與進步
在Poker Queen中，雨雨謙虛地將自己的打牌風格定義為一隻「小魚」。她說：「我們戰隊的其他女生其實都很瘋，有很瘋的、有很兇的、很強勢的。那我就是一隻小魚，等著被宰的那種」。她自嘲是「必須要有我這樣角色，才可以幫大家墊底」。
然而，這隻「小魚」在不斷的訓練與比賽中找到了自信。她分享道：「之前我其實打德州一直都很愚（指沒有成績），但有一陣子我就幾乎天天自己一個人去報名打比賽，然後那時候就有打到 Final Table」。這證明了德州撲克真的是可以訓練的，她也因此找到信心。她當時的訓練強度是一週去報好幾場錦標賽。
在牌桌上，身為女性玩家確實面臨著一些挑戰。雨雨觀察到，特別是當玩家對到女生時，常會看我們女生可能很軟弱、很好欺負，然後就會一直強強勢攻擊，她認為這是一個「劣勢」。她坦言自己不是強勢的打牌方式，因此會嘗試用柔柔的撒嬌的方式，請大家放過我吧，看有沒有用來應對。
但同時，女生也有自身的優勢，利用社交與細膩觀察來獲取情報。不過，對於外表漂亮是否帶來壓力，她倒是輕鬆回應：「這個還好，因為我就活在自己世界，就是專注在手上的牌」。
對於「德州撲克是賭博」的刻板印象，她直接反駁：「我覺得這是不懂德州撲克的人才會這麼說」。她建議新手可以「嘗試看看玩德州撲克」，可以從「跟朋友玩，可能就是玩喝酒啊、或是懲罰遊戲這種啊」開始，這樣就會發現它「其實真的很有趣，就是跟喝酒遊戲一樣，就是增進感情的方式」。
她對Poker Queen的未來充滿期待：「我覺得我們Poker Queen11個女生，每一個女生都有自己不同的優點跟專長，所以我蠻期待我們Poker Queen 11個女生之後可以有不同的全新樣貌可以跟大家分享，不只是德州撲克」。她希望戰隊能展現出更多元化的面貌，例如有人會DJ、愛做菜、打高爾夫球等。
雨雨IG：https://www.instagram.com/yuyucai.317/
