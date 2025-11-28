《從鎖鑰到前線：臺灣在美、日、菲戰略中的真實定位》– 臺灣，其實沒你想像的那麼「無可取代」／魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

在傳統的亞太地緣政治論述中，臺灣常被奉為「第一島鏈的鎖鑰」，一旦失去，西太平洋似乎將即刻遭中共海、空軍的封鎖，美軍將被迫退守。然而，若攤開世界地圖，結合美、日、菲在 2025 年的最新部署，現實遠比這套說辭更為複雜且冷酷：臺灣固然關鍵，但已非單點決勝的絕對存在。日本與菲律賓，才是這場大棋局中，正被推上前線的關鍵角色。

一、失去臺灣 ≠ 失去西太平洋：美軍仍保有戰略縱深

冷戰遺留的「島鏈戰略」，將第一島鏈定義為從千島群島經日本、琉球、臺灣、菲律賓至婆羅洲的防線；這是中國大陸進出太平洋的門檻，其艦隊常經宮古海峽與巴士海峽穿梭。

然而，即便兩岸統一，美軍也不會因此完全退出西太平洋。日本的琉球群島與九州、菲律賓的呂宋島至巴丹群島，仍構成強大的反艦與防空火網，能持續從南北兩端施壓中共軍方艦隊。而第二島鏈的關島及馬里亞納群島，作為美軍後勤樞紐，提供了足夠的戰略縱深。

對華府而言，失去臺灣固然會讓北京獲得戰略突穿口與彈性空間，但美軍仍可依託島鏈剩餘節點與第二島鏈實施「反封鎖」。換言之，臺灣的淪陷雖是重創，卻非美軍在西太平洋存在的終結。

二、緩衝轉前線：日菲的戰略地位全面前推

若臺灣不在了，誰最危險？答案並非美國本身，而是日本與菲律賓。這正是兩國近年來拼命強化防務的底層邏輯。

日本正急劇強化西南諸島防衛。除了已於 2025 年 9 月 11 日生效的《日菲互惠准入協定》（RAA），允許與菲律賓的軍隊互訪聯訓外，日本的「島嶼防衛用極音速滑翔彈」（HVGP）計畫進展迅速，多項測試已於今年完成，預計 2026 年部署於北海道與九州，其射程涵蓋東海與琉球海域。此外，根據日本防衛省《令和 7 年版防衛白皮書》的戰略評估，自衛隊已將臺海衝突外溢的可能性納入考量，這可能使南西諸島面臨直接壓力。

然而，日本 HVGP 在短期內仍難以形成實質嚇阻力量。儘管測試進度快速，但初期部署僅兩個營級，數量相對有限；加上日本本土彈藥產能偏低，以及偵蒐、指管系統（C4ISR）尚未完全整合，使其現階段更具「象徵性嚇阻」意義，難以成為左右戰區力量平衡的即時打擊力量。日本真正具備強大區域拒止能力的時程，恐怕需延至 2030 年後，待第二波量產和 C4ISR 系統全面完善方能實現。

菲律賓則從戰略邊陲轉變為「巴士海峽守門員」。2014 年簽署的《加強防務合作協議》（EDCA）近年大幅擴充，至 2023 年已擴至 9 處基地，多數位於北呂宋與巴拉旺，劍指臺海與南海兩個地區。美菲在巴丹群島演練岸基反艦飛彈封鎖，正是為了應對臺灣變局。根據美國國會美中經濟安全審查委員會（USCC）2025 年度報告指出，美國國會建議臺灣資助菲律賓 EDCA 基地升級，以強化聯防作為。

臺灣存在的最大價值，在於讓日菲兩國得以維持在「前沿但非正面」的位置；一旦這個緩衝區消失，它們勢必將基於自身的戰略自主與合作框架，由被動回應轉為主動強化防務，以準備直面潛在鋒芒。

三、美國的分層遏制：臺灣是前沿，但非唯一支點

雖然美國官方口徑更強調「不對稱防衛」與「拒止戰略」以分散風險，但依據 CSIS 與 RAND 等智庫於 2023 – 2024 年戰略推演報告中（如《The First Battle of the Next War》及《Denial Without Disaster》等），臺灣的角色，實質上更接近於「戰略耗損」的概念。因此，第一島鏈當前的價值，在於限制中國大陸的影響力擴張，但美國正積極擴建第二島鏈基地與分散式後勤，建構一個「多節點」的遏制網路，避免被單一點位的得失所綁架。

然而，在經濟層面上，臺灣的不可替代性，確實高於軍事戰略層面。臺積電（TSMC）掌握全球約 71% 以上晶圓代工產能及 90% 以上先進製程（2025, Q2）。美國官方報告多次警告，這種將關鍵產能集中於「距離中國大陸不到 200 公里」的現象，是巨大的國安隱患。儘管華府致力於強化本土製造（On-shoring），但在中短期內，臺北仍是供應鏈中不可或缺的關鍵夥伴。

四、戰爭誘因來自結構，而非陰謀

美國是否有意推高臺海緊張，藉戰爭消耗中國大陸的國家資源，以爭取第二島鏈的戰略縱深？

從動機論來看，美軍的基地擴張與演習，確實顯示其準備在「非核戰」的前提下，打擊中共的海空軍事投射力量，以重置亞太地區的平衡。但這將伴隨著巨大風險：軍事衝突將導致全球經濟休克、供應鏈斷裂以及潛在的核升級危機。

目前公開的官方文件中，並無證據顯示美國主動尋求挑釁。其戰略重心仍是「拒止」（Denial），意在降低衝突發生的機率。然而，若中國大陸主動動武，美國勢必會利用此機會聯合盟友，將戰局轉化為打擊對手國力的槓桿。若綜合現有的公開分析來看，這應被視為地緣政治結構下所衍生的客觀「誘因」，而非美國主動策劃的主觀陰謀。

綜上所述，臺灣不是「無可取代」，但臺灣的戰略存在價值，使整個亞太安全架構得以穩定。一旦臺灣缺口出現，取而代之的並非中國大陸的勝利，而是日本與菲律賓被迫前推，而美國則啟動另一場、更昂貴的前線重建。

因此臺海地區的和平，並不是道德選項，而是整個西太平洋地區，以及第一島鏈帶上國家的共同戰略必需。（圖／作者提供）