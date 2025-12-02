從鏟子超人到台灣幫忙 駐印尼代表：人民關係是基石

（中央社記者周永捷台北2日電）「有50幾位印尼移工加入花蓮堰塞湖救災的鏟子超人行列，人民與人民之間的連結是台灣印尼關係最主要的基石」。駐印尼代表洪振榮細數台印尼關係在各項領域的長足進展，歸根究柢來自人民與人民間的連結和情感。

從購物商場高樓俯瞰，映入眼簾的是印尼首都雅加達的首善之區－蘇迪曼中央商務區（Sudirman Central Business District,SCBD），高聳入雲的摩天大樓櫛比鱗次，一棟棟設計感強烈的現代建築，玻璃幕牆在熱帶陽光下閃耀光芒，勾勒出繁華壯麗的國際都會天際線。這裡就是萬島之國印尼的心臟地帶，也是駐印尼台北經濟貿易代表處推進台印尼關係引擎的指揮中心。

● 人民與人民間聯繫深 印尼人對台灣充滿期待

去年底抵達雅加達履新的洪振榮接受中央社訪問表示，台印尼在官方發展方面主要以經貿為主，雙方互相有需求，不論是台商或是印尼商界要去台灣投資，代表處盡量提供協助。

在台商部分，洪振榮說，所有在印尼的台商會有非常完整的組織，共有9個分會。台商不論是在印尼的投資或者設廠有任何的困難，代表處都會幫忙。

洪振榮強調，目前大概有1萬8000名印尼學生在台就學，超過30幾萬印尼移工在台灣工作，所謂的「人民與人民間的聯繫」（people to people connection）是台灣跟印尼雙邊關係最主要的基石。

談到印尼人對台灣的印象，洪振榮指出，根據他的觀察，印尼人的文化跟台灣很像，都是非常有禮貌，但印尼人比較內向。印尼人對去台灣，不論是就學或就業都非常期待；台灣人對在台工作的印尼人非常好，相較在其他地方工作，印尼移工覺得在台灣工作是比較愉快的。

洪振榮舉例，10月花蓮堰塞湖救災期間，有50幾位印尼移工利用週末加入「鏟子超人」的行列，令人印象深刻。普遍而言，印尼移工對台灣充滿期待。

● 清真認證商機大 台印尼合作打開藍海市場

印尼逾85%的人口信奉伊斯蘭，對於飲食及消費產品規範嚴謹，藉由「清真認證」（Halal）制度，讓穆斯林消費者可以安心使用國內生產及國外進口的清真產品。

駐印尼代表處經濟組長路豐璟表示，代表處今年和印尼方簽署清真推廣合作備忘錄，因為銷到印尼的食品飲料、化妝品、藥品都需要有清真認證，符合清真規範，台灣清真產業品質保證推廣協會（THIDA）與印尼政府清真認證局（BPJPH）簽署相互認許協議。

他指出，台灣是各國中比較早簽署的一批，在台灣的食品跟飲料由THIDA認證後，銷到印尼就不必再重複認證。代表處希望未來在此架構上推廣對印尼的貿易，台灣清真認證產品除了進軍印尼以外，也能透過合作，進軍中東其他國家的市場。

路豐璟強調，清真認證潛力非常大，除了食品、飲料、化妝品還有藥品，「基本上你的產品只要標示清真認證 ，穆斯林消費者就會優先選擇購買」。

● 2000家台商印尼打拚 對接Made in Indonesia

在投資方面，路豐璟表示，初步估計大概有2000家台商在印尼，包括爪哇島、巴淡島、棉蘭、觀光勝地峇里島都有台商會。

2000家台商主要以製造業投資為主，包括鞋類、紡織 、機械、電子；服務業也不遑多讓，像是中國信託商業銀行12月初就在中爪哇設立新分行，就近提供台商金融支援。另外還有運輸服務業，海運方面有長榮、陽明、萬海，空運有長榮、華航、星宇航空都已進來印尼。

印尼政府推動Made in Indonesia，希望能夠提高當地製造的含量。路豐璟說，台灣電子大廠和碩在巴淡島擴廠就符合印尼數位轉型範例；中華電信與印尼國有電信公司Telkom合作，利用Telecom Cell的通訊網路進行工廠智慧管理，監測溫度、產能、良率等。

值得一提的是，代表處除了與台商加強聯繫、推廣ESG（環境保護、社會責任、企業治理）的概念外，也協助台商與印尼主流工商團體對接，特別是台商的第二代、第三代，協助台商與印尼商工總會、印尼企業家協會對接交流。

● 全球領務量前3大 印尼代表處把關國境第一線

代表處領務組長吳慧真表示，「駐印尼代表處在2016年前其實是我們全球領務量最大的一個駐外館處，但因為領務量太過於龐大，所以在2015年底另外設立駐泗水辦事處」。但一直到現在，印尼代表處都還是台灣全球領務量前3大的駐外館處。

「印尼是第一名的移工來源國，第一名的實習生來源國 ，第一名的外籍移工來源國，第二名的境外生來源國 ，第二名的外籍配偶的來源國」。吳慧真說，這些數據都可以看出印尼代表處的領務量非常龐大。

她進一步說明，由於文件驗證的量非常龐大，加上編造文件情況及當地仲介文化的關係，所以簽證業務會比較複雜，所以領務組做得非常小心，「畢竟簽證無論如何都是我們國境把關的第一線，我們一直非常積極查處所謂的不法人力入境台灣的可能，幫助國人可以真正找到想要的印尼夥伴，而不是非法移工或是裙帶移民」。（編輯：周永捷）1141202