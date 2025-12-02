從鏟子超人到台灣幫忙 駐印尼代表：人民關係是基石
（中央社記者周永捷台北2日電）「有50幾位印尼移工加入花蓮堰塞湖救災的鏟子超人行列，人民與人民之間的連結是台灣印尼關係最主要的基石」。駐印尼代表洪振榮細數台印尼關係在各項領域的長足進展，歸根究柢來自人民與人民間的連結和情感。
從購物商場高樓俯瞰，映入眼簾的是印尼首都雅加達的首善之區－蘇迪曼中央商務區（Sudirman Central Business District,SCBD），高聳入雲的摩天大樓櫛比鱗次，一棟棟設計感強烈的現代建築，玻璃幕牆在熱帶陽光下閃耀光芒，勾勒出繁華壯麗的國際都會天際線。這裡就是萬島之國印尼的心臟地帶，也是駐印尼台北經濟貿易代表處推進台印尼關係引擎的指揮中心。
● 人民與人民間聯繫深 印尼人對台灣充滿期待
去年底抵達雅加達履新的洪振榮接受中央社訪問表示，台印尼在官方發展方面主要以經貿為主，雙方互相有需求，不論是台商或是印尼商界要去台灣投資，代表處盡量提供協助。
在台商部分，洪振榮說，所有在印尼的台商會有非常完整的組織，共有9個分會。台商不論是在印尼的投資或者設廠有任何的困難，代表處都會幫忙。
洪振榮強調，目前大概有1萬8000名印尼學生在台就學，超過30幾萬印尼移工在台灣工作，所謂的「人民與人民間的聯繫」（people to people connection）是台灣跟印尼雙邊關係最主要的基石。
談到印尼人對台灣的印象，洪振榮指出，根據他的觀察，印尼人的文化跟台灣很像，都是非常有禮貌，但印尼人比較內向。印尼人對去台灣，不論是就學或就業都非常期待；台灣人對在台工作的印尼人非常好，相較在其他地方工作，印尼移工覺得在台灣工作是比較愉快的。
洪振榮舉例，10月花蓮堰塞湖救災期間，有50幾位印尼移工利用週末加入「鏟子超人」的行列，令人印象深刻。普遍而言，印尼移工對台灣充滿期待。
● 清真認證商機大 台印尼合作打開藍海市場
印尼逾85%的人口信奉伊斯蘭，對於飲食及消費產品規範嚴謹，藉由「清真認證」（Halal）制度，讓穆斯林消費者可以安心使用國內生產及國外進口的清真產品。
駐印尼代表處經濟組長路豐璟表示，代表處今年和印尼方簽署清真推廣合作備忘錄，因為銷到印尼的食品飲料、化妝品、藥品都需要有清真認證，符合清真規範，台灣清真產業品質保證推廣協會（THIDA）與印尼政府清真認證局（BPJPH）簽署相互認許協議。
他指出，台灣是各國中比較早簽署的一批，在台灣的食品跟飲料由THIDA認證後，銷到印尼就不必再重複認證。代表處希望未來在此架構上推廣對印尼的貿易，台灣清真認證產品除了進軍印尼以外，也能透過合作，進軍中東其他國家的市場。
路豐璟強調，清真認證潛力非常大，除了食品、飲料、化妝品還有藥品，「基本上你的產品只要標示清真認證 ，穆斯林消費者就會優先選擇購買」。
● 2000家台商印尼打拚 對接Made in Indonesia
在投資方面，路豐璟表示，初步估計大概有2000家台商在印尼，包括爪哇島、巴淡島、棉蘭、觀光勝地峇里島都有台商會。
2000家台商主要以製造業投資為主，包括鞋類、紡織 、機械、電子；服務業也不遑多讓，像是中國信託商業銀行12月初就在中爪哇設立新分行，就近提供台商金融支援。另外還有運輸服務業，海運方面有長榮、陽明、萬海，空運有長榮、華航、星宇航空都已進來印尼。
印尼政府推動Made in Indonesia，希望能夠提高當地製造的含量。路豐璟說，台灣電子大廠和碩在巴淡島擴廠就符合印尼數位轉型範例；中華電信與印尼國有電信公司Telkom合作，利用Telecom Cell的通訊網路進行工廠智慧管理，監測溫度、產能、良率等。
值得一提的是，代表處除了與台商加強聯繫、推廣ESG（環境保護、社會責任、企業治理）的概念外，也協助台商與印尼主流工商團體對接，特別是台商的第二代、第三代，協助台商與印尼商工總會、印尼企業家協會對接交流。
● 全球領務量前3大 印尼代表處把關國境第一線
代表處領務組長吳慧真表示，「駐印尼代表處在2016年前其實是我們全球領務量最大的一個駐外館處，但因為領務量太過於龐大，所以在2015年底另外設立駐泗水辦事處」。但一直到現在，印尼代表處都還是台灣全球領務量前3大的駐外館處。
「印尼是第一名的移工來源國，第一名的實習生來源國 ，第一名的外籍移工來源國，第二名的境外生來源國 ，第二名的外籍配偶的來源國」。吳慧真說，這些數據都可以看出印尼代表處的領務量非常龐大。
她進一步說明，由於文件驗證的量非常龐大，加上編造文件情況及當地仲介文化的關係，所以簽證業務會比較複雜，所以領務組做得非常小心，「畢竟簽證無論如何都是我們國境把關的第一線，我們一直非常積極查處所謂的不法人力入境台灣的可能，幫助國人可以真正找到想要的印尼夥伴，而不是非法移工或是裙帶移民」。（編輯：周永捷）1141202
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 230
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 178
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 479
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 203
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 18 小時前 ・ 14
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 89
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 37
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 38
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 795
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前 ・ 24
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 7
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 6 小時前 ・ 7