從鑿花到剪粘 北港打造工藝教育與文化走讀新據點

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為深化北港工藝文化的保存與傳承，雲林縣政府文化觀光處於今年初啟動「地方記憶・風華再現」工藝體驗系列，透過五場主題課程，串聯木雕、粧佛、紙糊與剪粘等傳統技藝，逐步建構北港工藝教育的系統輪廓。

系列活動由台灣公益CEO協會執行，課程設計結合實作教學與地方走讀。學員不僅能在工藝師指導下動手體驗，也能透過實地踏查，理解工藝如何與廟宇建築、民俗信仰及街區發展緊密相連。

其中，紙糊工藝課程以北港白鶴獅為主題，讓參與者實際進行彩繪創作，理解紙糊技藝在慶典與信仰活動中的象徵意義；剪粘課程則從材料選用與拼貼技巧切入，解析廟宇裝飾背後的文化語彙。

雲林縣政府文化觀光處指出，北港擁有完整的工藝師世代與實作場域，此次活動不僅讓匠師走到教學第一線，也讓文化學習從靜態展覽轉向互動體驗，有助於培養新世代對傳統工藝的理解與尊重。

文化觀光處表示，相關活動是文化中心提升計畫的一環，未來將持續以北港為核心，發展兼具教育、觀光與地方記憶的文化行動，讓傳統工藝在當代社會中持續被看見、被使用。（照片／雲林縣政府提供）