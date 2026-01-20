從關稅戰到格陵蘭！他驚曝「川普正在下一盤大棋」：為下個世界戰爭準備

財經中心／黃韻璇報導

川普上任以來動作頻頻，從關稅戰開始到近日放話拿下格陵蘭，2026年才過半個月，世界局勢多變，財信傳媒董事長謝金河就分析，川普正在下一盤大棋，為下一個世界可能的戰爭預作準備，直言「川普也在測試各國態度，各國領袖如何選邊？也決定未來國家的命運！」

謝金河19日發文表示，2026年世局多變讓人眼花撩亂，從李在明訪中和習近平玩自拍，到川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，然後是伊朗的變局，再到這兩天加拿大總理訪中，並且把中國出口到加拿大的汽車稅率從100%降到6.1%，以及最近川普放話要拿下格陵蘭。謝金河認為，2026年才過半個月，世界大事多變幻，「看起來這是川普正在下一盤大棋，川普也在逼大家選邊站，這是一個選擇題，現在不知對或錯？但一定會有答案」。

廣告 廣告

川普覬覦格陵蘭的稀土與戰略位置，一直想將之收入囊中，甚至考慮不惜動武，引發北約崩潰危機。（圖／翻攝自X平台 @TRUMP_ARMY_）

他首先談到李在明，直言李在明的親中早已寫在臉上，這次李在明想要左右逢源，看起來沒有那麼簡單，尤其是日本和美國結盟，南韓是第一島鏈最重要的國家之一，李在明投向中國，川普在經濟上會出手，甚至金正恩今年可能會有角色！這次日本防衛大臣小泉進次郎訪美，從肢體語言可以看出美日結盟的重要性。

接著謝金河提到伊朗、委內瑞拉，表示「這和石油供應有關」，中國運油船被攔截，美國回頭重整自己的後院中南美洲會有新變化。下一個焦點是阿斯夫拉就職後的宏都拉斯，和台灣有幫交的瓜地馬拉，巴拉圭在半導體供應鏈的後端，可能也會有角色。

再來則是加拿大，謝金河指出，這次卡尼訪中看起來是「整個倒向中國」，尤其是汽車關稅，但也可能把加拿大推向險境。不喜歡加拿大成為中國一省的地區像Alberta開始鬧獨立，卡尼可能讓加拿大產生更多的問題。

最後則是近來熱門議題格陵蘭島，謝金河認為，川普等於在測試歐洲，北約的國家表態，不和美國站在一起的，川普立刻祭出關稅，這次義大利站在美國這一邊，西班牙站在美國對立面，丹麥政府最後還是要表態！他直言，「不管是巴拿馬運河，或是格陵蘭，這是川普正在為下一個世界可能的戰爭預作準備，川普也在測試各國態度，各國領袖如何選邊？也決定未來國家的命運！」

更多三立新聞網報導

陳玉珍PO文再喊：我是福建金門人！網留言酸爆 他用「抹茶豆腐冰」秒殺

台美關稅協定「恐遭藍白立法院擋掉」？她示警3後果：非常可怕

柯文哲嗆藍營「別高估自己」！國民黨回1句Cheap驚呆：變聰明了

從蔡英文、蕭美琴到鄭麗君！她曝「關稅談判成功」關鍵：台灣佈局10年

