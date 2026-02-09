從防暴守護到心靈賦權 國際崇她高雄育萱社打造婦女重生力量

國際崇她高雄育萱社全方位守護接力，誓言成為高雄受暴婦女及弱勢家庭最堅實後盾，以崇她精神點亮社會每個角落。(國際崇她高雄育萱社／提供)

當受暴婦女在分享會上以笑容訴說走過黑暗、迎向新生的歷程，國際崇她高雄育萱社（Zonta Club of Kaohsiung Yu-Hsuan）自2024年底啟動的「守護與賦權」社福行動，再度展現民間團體深耕婦女保護的溫暖能量。從強化第一線社工機動力，到陪伴婦女重建自信，育萱社以實際行動成為受暴婦女最堅實的後盾。

這項關懷行動起點可回溯至2024年11月23日於衛武營舉行的「向暴力說不」捐贈儀式。適逢高雄育萱社成立30週年，社長洪仙姬率領社員，攜手母社高雄社及8家企業組織，共同捐贈10輛印有崇她標誌的電動機車給高雄市家庭暴力防治中心，協助第一線社工深入社區與偏鄉執行關懷任務。

育萱社指出，電動機車有效提升社工訪視與緊急處理效率。統計顯示，2025年度已服務達1,378人次，包含危機通報、庇護安置、陪同就醫與安全評估等項目，讓家暴與兒少受虐被害人能在第一時間獲得即時協助，落實從倡議走向行動的精神。

國際崇她高雄育萱社於2024年11月創社30周年時，響應「國際崇她向婦女暴力說不」，攜手集結8個善心企業組織，共同捐贈10台印有崇她標誌的電動機車予高雄市家庭暴力防治中心。(國際崇她高雄育萱社／提供)

在物資支援之外，育萱社更關注婦女的心理復原與自我重建。2025年1月8日及2026年1月14日連續兩年舉辦「受暴婦女回娘家」年終晚宴與分享會，透過共餐、互動遊戲與生命故事交流，營造安全、平等的對話空間。多位婦女在會中分享走出暴力陰影、重拾自主與尊嚴的心路歷程，也讓社會福利從單向救助，進一步轉化為「賦權」（Empowerment）。

育萱社的關懷也延伸至弱勢家庭的孩子。2025年8月17日，社員陪伴10組弱勢家庭舉辦「弱勢親子野餐暨健康飲食教學」，透過戶外活動、手作體驗與營養教育，增進親子互動，補足弱勢家庭在生活陪伴與健康知識上的不足，在孩子心中播下自信與希望的種子。

國際崇她高雄育萱社表示，從防暴機車的行動支援、婦女晚宴的情感陪伴，到親子活動的長期扎根，形成一條完整的守護網絡。社長洪仙姬也強調，響應聯合國「國際終止婦女受暴日」不只是口號，更需結合民間與政府資源落實在生活現場。

未來，育萱社將持續以崇她精神深耕高雄，陪伴受暴婦女與弱勢家庭走向安全、自立與尊嚴的人生道路，讓關懷不只止於救助，而是成為翻轉生命的力量。