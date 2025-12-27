從阿塱壹古道到米其林餐桌 經濟部「有感科技」點亮原民部落

經濟部產技術司二十七日於屏東瑪家國中舉辦「原鄉智慧科技深化計畫」成果展，並展示多項結合原鄉文化與科技的創新應用。

經濟部產業技術司二十七日於屏東瑪家國中舉辦「科技孕育 原鄉創新」成果展，現場展示多項結合原民文化與前瞻科技的創新應用，包括提升產量的「智慧芒果管家」、登上米其林餐桌的小米料理，以及阿塱壹古道的AI數位導覽。透過「省工、高值、永續」三大核心，經濟部成功協助部落建立具競爭力的產業模式，吸引青年返鄉。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵。技術司以系統整合方式將創新技術導入原鄉，不僅是提供「有感科技」作為發展引擎，更要達成「科技平權」，讓部落產業在數位化與自動化的助力下，具備接軌國際的特色與實力。

本次成果展聚焦三大核心主軸，展現科技深化原鄉的實質效益：

一、 科技加值：AI 科技進入智慧溫室，讓霧台鄉「金釵石斛」存活率提升，也開發保養品，經濟效益達六千萬元以上。協助在全國土芒果產量最大的瑪家鄉，建置十公頃的環境感測與智慧化澆灌系統，未來將協助引進農糧署進行佈建。導入生產溯源管理跟加工標準化製程，增加產量，提升產值二至三倍。攜手米其林推薦主廚林祺豐，將原鄉小米轉化為精緻創意料。

二、 沉浸體驗：工研院開發AR智慧導覽與Line數位嚮導系統，今年正式導入屏東「阿塱壹古道」，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽，透過科技引流人潮，帶動地方觀光消費。

三、 智慧培育：透過影像辨識與大數據分析投打表現，讓部落青少年球員能享有與職棒同等級的科學化訓練，精準精進球技。