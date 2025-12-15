從陪伴到共學 慈大「巴奇克希望共學方案」獲獎

11科技教育，與志工們實際操作AI循跡小車。

慈濟大學兒童發展與家庭教育學系投入原住民族家庭教育服務多年，團隊憑藉穩定且具深度的服務成果，今年榮獲教育部「甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫」優等獎，這是繼去年獲得該計畫特優獎後，再次獲得肯定。

2018年兒家系團隊從最初在花蓮縣秀林鄉水源國小辦理冬令營與課程服務學習方案開始，逐步發展出以家庭教育與部落共學為核心的長期行動方案。2019 年底團隊正式以「巴奇克希望志工隊」為名，「巴奇克」在太魯閣族語中象徵彩虹的故鄉，也成為團隊多年來陪伴部落家庭與孩子的重要精神標誌。

01竹湖國小多元文化親子手作活動

在七年的深耕歷程中，巴奇克希望共學方案不僅持續於水源國小辦理「家庭教育假日學校」，更逐步擴展服務場域，將行動教室帶入花蓮萬榮、卓溪、鳳林，以及臺東長濱、成功、金峰鄉等原住民族部落、社區與學校。透過「部落行動親子教室」的形式，團隊回應花東地區地理狹長、親子教育資源不易到達的現實限制，讓家庭教育不再受限於固定場館，而是走進部落、走近家庭，成為可被感受、可被實踐的生活支持力量方案內容以成效導向的規劃模式進行，聚焦情感教育、親子互動、家庭資源管理、親職教育與多元文化學習等主軸，並依據學校教師、家長回饋與學童需求進行滾動式調整。課程中融入繪本共讀、親子桌遊、兒童戲劇、科技教育與職涯探索等多元形式，讓孩子在安全且被理解的環境中學習情緒覺察、關係經營與自我表達，也讓家長重新看見「陪伴」與「共學」在家庭中的價值。

在學生的服務學習反思中，許多同學提到，巴奇克所代表的不只是一個「去服務的地方」，而是一段重新理解教育與自我的學習旅程。有學生分享，原本以為自己只是「帶活動的人」，但在一次次與孩子互動、與家長對話的過程中，逐漸學會放慢腳步、傾聽需求，理解文化差異，也更清楚家庭教育專業人員所需具備的專業與溫柔。也有同學提到，透過實際的方案設計、教案試教與檢討會議，他們第一真切體會「學用合一」，將課堂中的理論轉化為可回應真實生活的行動。

藉由實際操作讓小朋友了解健康飲食與營養

對團隊而言，巴奇克希望共學是一個持續培育家庭教育專業人才的實踐場域。學生在跨年級、跨文化、跨專業的合作中，學習如何成為一名具備文化敏感度、專業反思能力與理解公民社會責任的行動者；而團隊也在不斷檢討與修正中，建立起穩定的服務機制與深度陪伴的工作文化，讓「一次活動」轉化為「長期關係」。

指導老師張麗芬老師表示，回顧自 2018 年成立至今的歷程，巴奇克希望志工隊所累積的，不僅是數百人次的服務量化成果，更是一條由大學、部落、家庭與孩子共同編織而成的共學之路。這條路上，有孩子在活動中找到自信，有家長重新看見陪伴的力量，也有一群年輕的大學生，在一次次出發與回程之間，逐漸理解何謂「以專業回應社會、以行動實踐希望」。未來，團隊也將持續以這份初心，陪伴更多花東原住民家庭、學童走向穩定、連結與希望的方向前行。

透過自製遊戲卡牌認識職業

