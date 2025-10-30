從陪伴到挑戰，New Balance 與跑團打造城市跑步文化 穿上 Rebel v5 與 1080v14，跑步不再獨自出發！

第一步最難，但現在你不用一個人跑

近年跑步風潮席捲全台，越來越多人想嘗試踏上跑道的那一步。

但在起跑前，總會閃過幾個念頭：

「我真的跑得下去嗎？」

「跑步會不會很無聊？」

「我不像那些在 IG 上分享跑照的人那麼厲害。」

第一次跑步，往往伴隨著不確定與緊張，也讓許多人停留在「想跑」的念頭裡。但幸運的是，越來越多跑者開始用「跑團」的方式，讓跑步不再只是個人挑戰，而是一種能被分享的生活方式。從河濱公園到城市街道，這群人用腳步建立新的跑步文化，讓每一公里都多了夥伴的陪伴與支持。

New Balance 也把這股能量帶進了台灣，從年初結合社交與運動的 Coffee Run，到即將要登場的 NB 10K 城市系列賽，NB 不只邀請全台跑者挑戰自我，這個精神更讓七個風格各異的城市跑團一起加入，共同展現品牌所提倡的「只要起跑，就是跑者」運動態度。

對他們來說，跑步不只是數字的累積，而是一種讓人感到自在的節奏與陪伴。

而這份陪伴，除了身旁的夥伴，還有腳下的夥伴—NB FuelCell Rebel v5 與 Fresh Foam X 1080v14。

它們是許多初跑者重新出門的理由，也讓「跑起來」這件事變得更輕鬆、更享受。

建立跑步連結與舒適力量 —— Fresh Foam X 1080v14

在城市裡，跑步的理由千百種，但「能舒服地出門」永遠是最關鍵的第一步。對新手而言，開始跑步不是為了數據，而是為了那份陪伴與自在，這也正是跑團存在的意義。

「MAC跑團」的主理人 Yuyu 想打造一個「人人都能進來的客廳」。第一次加入的人，往往在第一個笑容、第一句「嗨」中放下緊張。跑完後，大家坐下喝咖啡、聊生活，跑步只是開啟對話的契機。這種比起追求速度、競賽，更在乎運動當下氛圍的想法也跟 NB 鼓勵大眾享受運動的初衷相同。

以女性為主的「粗來跑步」跑團，名字裡的「粗」既是「出來」，也是「初來」，象徵跨出第一步的勇氣。主揪 Emily學姊說：「只要報名那一刻，就已經完成最重要的開始。」透過輕鬆跑、越野跑與早餐聚會，她們讓運動變得溫柔又有陪伴感。而「KRC（根性跑團）」則以「不設限」為核心。有人追求 PB，有人只想邊跑邊聊天。KRC 相信，跑步不在於誰最快，而在於誰願意留下來陪彼此前進。

在這些故事裡，關鍵不是速度，而是那份讓人安心的陪伴。

在這些跑團中許多跑者都選擇Fresh Foam X 1080v14 作為長久訓練的夥伴。厚實中底帶來柔軟穩定的腳感，透氣鞋面讓每一步都自然順暢。它不催促你變快，而是陪你找到自己的節奏—像一張安全網，承接初次出發的勇氣，也支撐持續前行的你。

探索跑步樂趣的純粹態度 —— FuelCell Rebel v5

當跑步不再只是「有人陪我」，就會有人開始想：能不能更有趣一點？更有挑戰性一點？也有一些跑團的成立就是讓每次訓練的挑戰包裝成有趣的活動，讓人能帶著一點玩心讓跑步變成一種城市的探索。看看這些穿著 Rebel v5 登場的跑團，怎麼讓每次起跑中保有趣味還不忘加入一點速度當作點綴！

「Blackwater RC」、「祝你好運」、「WRC」各自展現鮮明的跑步態度。

把跑步變成遊戲—有任務、有主題、有笑聲，每次出發都像一場小冒險，跟著「京天尼團練了梅」跑團的創辦人Kyoko、梅婷 、Niwi的腳步，保證讓你有練到、更有玩到；「Blackwater RC 」則以全黑團服與穩定節奏展現內斂力量，不追求配速、著眼的不只數據，更在意以不落下任何人的速度專注於腳步與呼吸，兩個團體看似不同，卻說著共同信念：跑步是一種態度，每個人都能用自己的方式表達自己。

「祝你好運」跑團與「WRC (Wonder Run Club)」 則讓跑步回到最單純的模樣。他們相信跑步不該被成績綁架，也不需照著別人的節奏。可以跟著「祝你好運」設計的主題路線，暢跑城市，也可以和「WRC」夥伴邊跑邊聊，跟著比次節奏為城市街道注入一股暖流，也成為重新連結自己的旅程。

不同的跑團風格證明跑步不一定要嚴肅，它可以是一場派對、一段冥想，或一個關於自由的小冒險。而 Rebel v5，就像那把開啟冒險的鑰匙，讓每個人都能跑出自己的節奏。FuelCell 高能量回彈中底結合輕量設計，腳下像藏著一股推力；混合 PEBA 材質帶來靈敏回饋，加速、變速都更順手，它在速度與穩定間找到完美平衡，讓你想多跑一步、再快一點，但從不被拘束。對許多人而言，這不只是一雙鞋，而是一個邀請，邀請你去探索、去感受，重新找回跑步的快樂

而當跑步從社交與玩心逐漸成為日常習慣，總有人會想挑戰更遠的距離，或是在賽道上突破自己。這時候，專業教練的建議，就成了下一步的關鍵。

開始與延續，比「個人紀錄」更重要 – New Balance Run Club教練吳承泰：

「跑出紀錄當然很好，但更重要的是——你能不能開始？又能不能延續？」

New Balance Run Club (NBRC) 教練 吳承泰 帶領跑班多年，看過許多人被數字綁住，也見過更多人因為夥伴而跑得更遠。對他來說，鞋子是跑者最直接的夥伴，能讓跑步融入日常，才是關鍵。

他分享，參與訓練或準備比賽時，選擇合適的鞋款往往決定跑步體驗與表現。

「跑步不該只有一雙鞋」他笑著說，「從日常慢跑到高強度課表，每個階段都需要不同的支撐與回饋。」像Fresh Foam X 1080v14，在柔軟與穩定間找到更佳平衡，適合日常練跑與長時間穿著；FuelCell Rebel v5 則以高能量回彈與靈敏腳感著稱，讓速度課表更順、更輕盈；到了比賽或高強度訓練階段，則可以換上 FuelCell SuperComp 系列 — Trainer v3 提供穩定且富彈性的支撐，適合長距離推進，Pacer v2 更輕更快，強化短距離的加速，而正式上場時，他最信任的仍是 Elite v5，「那感覺很奇妙，像是鞋子在推著你往前跑。」

「鞋子能幫你跑得更好，」他最後說，「但能讓你跑得更久的，是找到自己的節奏，而這正是 New Balance 一直想幫跑者做到的事。」

「鞋子能幫你跑得更好，」他最後補充，「但能讓你跑得更久的，是找到屬於自己的節奏。

無所限制—Run Your Way

New Balance 正與全台跑團一起，展現專屬的 Social Run 文化，無論是 KRC、MAC、粗來跑步 帶來的陪伴氛圍，還是 WRC、京天尼團練了梅、Blackwater RC、祝你好運 展現的挑戰精神！

都展現出不論你是誰，都能用自己的步調、以自己的方式享受跑步，跑團不只是潮流，而是與跑者共同創造的城市日常。我們相信，每一次出發都值得被記錄，每一步都能成為故事。

