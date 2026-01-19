從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿
負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）凱旋歸國，不僅獲得總統賴清德接見、行政院長卓榮泰親赴機場接機的高規格禮遇，民進黨內部力拱鄭麗君投入台北市長選戰的聲浪也隨之升溫，儘管鄭麗君至今尚未表態參選，但這次談判的成果，無疑為綠營注入一劑強心針。
然而，政務表現能否順利轉化為選戰優勢，仍有待檢驗。畢竟，行政院政委、前衛福部長陳時中也曾被視為「明星政務官」，但2022年台北市長選舉，選舉結果提醒人們，亮眼政績，恐非選票保證。
面對今年底九合一大選，民進黨自去年9月起陸續完成全國22縣市首長提名作業，預料農曆年前可全數底定。然而，在6都之中，台北市與桃園市的人選始終難產，儘管不乏被點名或主動表態者，但黨內普遍認為「戰將難覓」。其中，台北市作為首善之都、全國政治風向的重要指標，市長人選稍有風吹草動，便可能牽動全國選情，也讓提名過程更顯審慎。
近來，綠營台北市長潛在人選早已被點名一輪，包括正副閣揆卓榮泰、鄭麗君，現任台北市立委王世堅、吳思瑤，不分區立委沈伯洋，民進黨秘書長徐國勇，以及主動請纓的前台北市黨部主委吳怡農等人。
然而，王世堅已公開表示立委是其政治生涯的最終站；吳思瑤強調戰場仍在立法院，僅願擔任抬轎角色；沈伯洋同樣表態專注立院工作；徐國勇則明言身為黨秘書長，不會投入選舉；至於吳怡農，黨內仍傳出有不同評估與考量。各方退場或保留態度，也讓台北市長人選始終懸而未決。
在此背景下，卓榮泰與鄭麗君的動向格外引人注目。外界分析，卓揆親赴機場接機、公開肯定談判成果，釋放的已不只是行政支持，而是高度政治訊號，既為團隊累積政治資本，也形同為鄭麗君鋪墊舞台，使其一躍成為綠營台北市長提名的熱門人選。
鄭麗君的政治歷練，向來被視為其最大資產。學生時期就讀台大時，即與正國會領袖、外交部長林佳龍等人熟識，後經引薦踏入政壇，歷任青輔會主委、不分區立委、文化部長及行政院副院長。此次率團談判，成功爭取台美對等關稅15%不疊加、美國主要逆差國中的最惠待遇，並在半導體潛在關稅議題上取得有利位置，為其履歷再添亮點。
此外，鄭麗君與黨內關係網絡深厚，不僅與林佳龍交好，也與前總統蔡英文互動密切。2022年，時任副總統的賴清德角逐民進黨主席時，正是由鄭麗君代為前往中央黨部完成登記，當時更一度傳出賴鄭可能搭檔參選2024。儘管最終並未成局，但兩人之間的信任與默契，早已不言可喻。從派系平衡與政治現實來看，鄭麗君確實是綠營內部少數能被多方接受的「最大公約數」。
然而，若鄭麗君最終決定投入台北市長選戰，挑戰同樣不容忽視。回顧2022年，民進黨提名陳時中參選台北市長，原本被視為防疫成績亮眼、民調滿意度一度突破9成的明星政務官，最終卻僅拿下31.93%的得票率，幾乎等同綠營基本盤。事實證明，亮眼政績並非選舉的保證支票。
上屆選戰中，陳時中遭對手緊咬萬華病毒說、BNT疫苗採購等爭議，加上人設塑造與大環境不利，原本的防疫光環，反而在激烈攻防中轉為負資產，成為綠營文宣操作上的一次挫敗。
目光回到鄭麗君，其關稅談判成果是否已獲市場肯定？周一台股大漲230點、收在31639點再創新高，或許可視為一種正向回饋；但在野黨持續以「美積電」議題開火，藍白陣營也不乏強烈批評聲浪。若未來鄭麗君確定披掛上陣，她的經貿成績單，究竟能否突破同溫層、說服中間選民，抑或再度成為選戰攻防的焦點，恐怕才是這場布局真正的考驗。
