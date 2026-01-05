從陳水扁「主持夢」看台灣司法的特權與雙標

法律的尊嚴在於公正，司法的威信在於平等，這2項民主社會的基石，在面對前總統陳水扁時，似乎總會自動轉彎。保外就醫逾11年的陳前總統，不但已經未見手抖，還大張旗鼓宣佈將主持新節目，甚至宣稱要直擊決策核心。前國家元首保外就醫期間開節目原本就話題性十足，後經宣稱卓揆不准，節目暫告停擺。但這場鬧劇折射出的，不僅是受刑人的囂張，更是台灣司法雙標的荒謬現狀。

對於法律紅線成虛設，NCC主秘黃文哲的回應確實令人瞠目。陳水扁自2015年保外就醫以來，受限於「不演講、不談政治、不接受採訪」等5不原則。然而，這10年來，他錄影、造勢、撰寫專欄，甚至主持廣播，無一不在挑戰法治底線。這種「切香腸式」的越界，說穿了就是對司法公信力的凌遲。

主管機關NCC面對質疑時，竟祭出「網路節目不歸我管」的推諉之詞，這種回應迅速在網路點燃怒火。廣大網友紛紛湧入社群平台，諷刺執政當局「網路不違規？小紅書卻要下架？」、「保外就醫不是無罪，手不抖了就該回去關」，輿論呈現一面倒的憤慨，直指司法制度在政治特權面前徹底失能。試問，同樣的標準若放在一般民眾身上，法務部與NCC是否也會同樣寬容？當政府面對網路平台大談「管制」時，轉頭卻對一名受刑人公然主持節目視而不見，這種雙標叫平民百姓如何心服？

在特赦與回籠之間，民進黨政府長期以來始終在打一場迷糊仗。民眾黨創黨主席柯文哲批評，交保就是交保，特赦就是特赦。但目前的現狀是，執政黨既不敢給予特赦來承擔政治責任，也沒勇氣讓這名「生龍活虎」的受刑人回籠服刑。這種長期放任其四處「趴趴走」的處理方式，已讓台灣司法淪為笑柄。

根據網路社群監測，大眾對於「司法雙標」的負面情緒高漲，多數民眾認為陳水扁的高調行為是對法治的挑釁。陳水扁自爆是因行政院長卓榮泰下令才停播。有人認為陳水扁大動作開節目是向總統賴清德公然的挑戰，為的是爭取特赦。這更暴露了背後的權力交換陰影，陳水扁近來訪問民進黨立院黨團總召柯建銘、聲援媒體人彭文正，頻頻展現政治話語權，與其說是為了台灣新力量，不如說是為了展示其尚能左右政局的籌碼。

當權者若為了派系和諧或政治私利，不斷模糊法律邊界，受損的是全體國民的權益。一個連受刑人都能公然挑選媒體平台、指導國政的社會，還有什麼資格談公平正義？執政者不應再躲在「醫療專業」的幌子背後，若陳水扁前總統病況已好轉到能主持深度訪談節目，就應依法回籠；若其病況確實危急，就應低調醫治。

政府若繼續以政治考量凌駕法律，不僅將持續引發社會對立，更可能再度斲喪好不容易建立的法治文明。賴政府應向社會說清楚，前總統交保與特赦的考量和分際，否則，這場由權力交織出的司法鬧劇，將成為台灣民主上難以抹滅的污點。

