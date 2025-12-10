從陸配到小紅書 國安戰略錯位

（圖／本報系資料照）

受到明年縣市長選舉的影響，台灣政治持續陷入快速輪動的議題操作。從陸配是否可任公職到封鎖小紅書，輿情反覆緊扣身分、陣營等認同政治之中。真正攸關台灣安全的國際情勢，無論是川普政府最新公布的國家安全戰略對台海重大轉向，抑或南韓入境卡將我標成「中國（台灣）」事件，都顯示政治人物偏好追逐有利選舉加分的議題，使台灣民主便容易失去對外部風險的戰略警惕。

陸配能否任公職本是法律規範的制度問題，而非政治口水渲染的國安破口。安全查核、任用機制都已存在，真正需要討論的是制度是否足以應付當前滲透風險。政治人物將議題簡化為挺中與反中，反而模糊事情的本質。台灣需要的是提升行政審查能力，而不是將陸配群體全面符號化；當政策問題被簡化為政治語言，治理就難以滿足真正需求。

又或是，封鎖小紅書同樣呈現政治凌駕專業的問題。支持者主張平台涉及詐騙與可能的資訊戰入口；反對者認為禁止無助資安，反而有箝制言論自由之嫌。問題是台灣的數位平台治理法制基礎薄弱，過去NCC曾提出《數位中介服務法》草案，欲規範社群、電商等平台內容與責任，但因管轄模糊、影響言論自由而暫緩。此時貿然祭出封鎖，其本質更像政治表態，而非基於法治的網路安全政策。

然而這些內部爭論，正與國際安全情勢的急速變化錯位。川普新的《國家安全戰略》傾向把台灣納入美國西太平洋前沿戰略的一部分，意味台海形勢可能在未來數年進一步軍事化，區域誤判風險升高，北京也可能以更高頻率、更複合方式對台施壓，以回應華府戰略定位的改變。

令人憂心的是，如此重大的外部戰略變化，卻未在台灣引起足夠的公共討論。新《國家安全戰略》不只將保衛台灣列為優先選項，還包括台灣需要承擔更高的自我防衛義務、供應鏈戰略角色可能被重新定義，及台海周邊的軍事對峙可能更趨常態化。

台灣需要理解美國戰略變化並順應制定自身安全戰略之際，卻被與選舉有關的象徵議題牽著鼻子走，需長期布局的國安戰略討論也就被忽略。影響所及，包括南韓年初啟用電子入境卡將我列為中國（台灣），儘管事實上韓方亦將台灣與中國及港澳做出區隔，惟選舉將屆，我外交部近日卻宣布將全面檢視台韓關係。

台灣需要的不是輿情戰，而是能將國內制度議題與國際戰略變化並置思考的政治文化。台灣若希望在風暴加劇的國際情勢中維護本身安全與穩定，就不能再讓象徵性議題主導輿情發展，否則聲量再大也無助提升因應外部風險的能力，台灣勢將陷入更大風險之中。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）