從雙連走到中山「見警率不平均」 卓榮泰令強化調度：安全不能有死角

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰從捷運雙連站步行至中山站，視察大眾運輸系統的維安狀況（圖／行政院提供）

27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈、持刀隨機傷人，連同墜樓身亡的張文在內，此事件一共造成4死11傷。行政院長卓榮泰今（20）日上午前往醫院探視傷者及家屬後，也親自從捷運雙連站一路步行到中山站，實際視察大眾運輸系統的維安狀況，當場也發現警力部署有不平均的狀況，即刻要求內政部警政署強化調度巡查。

北捷隨機攻擊事件引發社會高度關注，總統賴清德、行政院長卓榮泰今日上午分別前往醫院探視傷者及家屬，中午並赴警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。不過，卓榮泰在探視傷者後，也臨時從捷運雙連站步行至中山站，檢視北捷站體內的戒備情形。

卓榮泰在臉書發文表示，稍早，在探視了「1219北市隨機襲擊事件」傷者及家屬之後，他前往捷運雙連站實地視察，從雙連站一路步行到中山站，實地檢視大眾運輸系統的維安狀況。現場發現，警力部署有不夠平均的狀況，即刻要求內政部警政署加派人力巡查，強化見警率，降低區域差距。

卓榮泰強調，安全不能有死角，唯有讓防護網沒有漏洞，徹底嚇阻不法分子，才能讓每一位國人在回家的路上，感到真正的安心，「這是政府的責任，我們絕不鬆懈。」

