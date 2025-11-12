從雞蛋到豬瘟！環境髒亂惹的禍 學者批：凸顯未落實生物防治

學者指出，生物安全防治為保護人、動物、環境的首要防線，然而從豬瘟到雞蛋，凸顯未落實生物防治的嚴重性，呼籲農業部應拿出魄力針對髒亂的畜牧場，提出改善、逐步淘汰等規畫。（本報系資料照）

彰化文雅畜牧場遭衛福部查出生產的雞蛋含有禁用藥物芬普尼，後續農業部也同樣在案場中的雞蛋、蛋雞羽毛樣品驗出芬普尼，且由於該場為傳統籠飼，疑似係因環境髒亂，飼主才使用芬普尼清消，而10月21日爆發的非洲豬瘟，同樣也是源自環境髒亂的傳統畜牧場，學者就指出，生物安全防治為保護人、動物、環境的首要防線，然而從豬瘟到雞蛋，凸顯未落實生物防治的嚴重性，呼籲農業部應拿出魄力針對髒亂的畜牧場，提出改善、逐步淘汰等規畫。

廣告 廣告

據了解，文雅畜牧場所生產蛋品，蛋殼上噴印「C」字樣，意味為一般籠飼母雞所生產，而一般籠飼具有雞隻活動空間不足、雞糞堆積、蚊蟲滋生等問題，此外，該養雞場也屬「非密閉式」環境，這類雞場多以帆布、布簾遮蔽，較容易與外界接觸，衍生問題就是周邊氣味較重、易受外界影響，甚至禽流感風險也相對高。

而10月21日爆發非洲豬瘟的台中梧棲某畜牧場，也屬傳統案場，經農業部後續追查，該場同樣環境髒亂，光是陳年豬糞、污泥就有10公分之厚，使得展開清消前還要先派員「刮糞」，甚至最後還查出該案場用於烹煮廚餘的設備，早就無法使用，瓦斯也「一整年只叫2桶」。

前台大獸醫系主任周晉澄指出，從非洲豬瘟到這次的芬普尼雞蛋事件，再度凸顯生物安全防治的重要性，然而同時也能發現，出問題的案場都是生物安全防治系統較差的畜牧場，若要避免問題一再發生，唯有從源頭做好管理、改善畜牧場動物舍房，才能避免相關疾病的滋生或擴散。

周晉澄強調，在台灣無論哪種動物，傳統飼養環境都有相當的比例，因此可以理解政府想改革、卻又擔心農友反彈，以蛋雞為例，蛋雞生產週期長，遂農友經常規畫「老、中、青」三代同堂的生產模式，也就是場內每一處都具有生產力，即便政府想要局部改善，蛋農多半也不願意。

廣告 廣告

周晉澄接著提到，如今問題已接連發生，政府是時候拿出魄力與各產業協會溝通、討論可行的設計方案，舉例來說，豬舍的環境其實已有逐步改善、白肉雞的飼養環境也愈來愈好，遂只要政府想做，都絕對有辦法達成。

周晉澄補充，外界猜測「籠飼衍生的環境髒亂」與「蛋農噴灑芬普尼清消」之間具有關聯，屬合理性的推估，由於傳統籠飼空間狹小、通風不良，使雞隻無法展翅、易藏寄生蟲如「雞虱」，若為了防蟲而頻繁噴灑殺蟲劑，自然會增加污染風險。

更多中時新聞網報導

台灣逾60歲男性 半數勃起困難

世界科技錦標賽》格里芬本季抱3冠 驚喜迎新婚

PLG》拿新軍當祭品 勇士痛扁洋基不留情