高雄自動門安裝工程現場：專業安裝團隊以精準技術打造企業形象（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

從休學到創業 高雄自動門設計品牌的起點

23歲，多數人還在背考古題、打工存生活費，卻有一個年輕人選擇了另一條人跡罕至的道路—創業，而且還是從零開始。當他決定踏出那一步時，命運的門，也為他自動打開。這就是高雄自動門品牌豪品自動門有限公司的創業故事。

這位年紀輕輕的南部自動門狂人，在 20 歲時便毅然休學，快速經歷當兵、退伍等必經流程，隨後在車床、流理台、餐飲等百工百業中打滾，只為了一個看似不切實際的瘋狂念頭：「想當老闆」。終於，在因緣際會下，他遇見了一個能改變他往後人生的產業：自動門安裝維修。

廣告 廣告

高雄雙開式自動門施工中，工程團隊精準校正門軌，確保開啟順暢與安全防夾設計（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

學技術靠苦幹 高雄感應門職人修煉

「大學生活怎麼玩都不是自己的，但創業是。每個細節都要親手掌握，是走這條路最痛苦也最有趣的部分。」回憶起台灣自動門品牌豪品自動門的創業之初，吳先生為這段時期下了一個獨到的註解。



沒有資源、沒有背景，他只能投注大量時間與精力，從零打造這間鳥松區自動門公司。自己買材料、請教業界前輩、邊做邊學，花了三年補齊技術坑洞，再花兩年熟悉、掌握工序流程的細節。最終，在創業十年後的今天，成為了備受各大企業信賴的高雄自動門設計領導品牌。

從飯店到商場，高雄質感自動門打造精緻、高級的第一印象（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

年輕速度派 南部自動門施工革命

許多客戶對這間南部自動門工程團隊的印象是「年輕、速度快、品質穩」。但創辦人強調，「快」是結果，「穩」才是豪品自動門廣獲青睞的關鍵。他代理台灣本土品牌，堅持在地製造，從高雄萬豪酒店、義大世界、高雄榮總醫院、承億酒店、蝦皮電商、台灣大哥大到多個大型建案，都能看到一扇扇穩固而精緻的高雄自動感應門，作為品牌的專業門面。

高雄玻璃感應門安裝完工，結合節能科技與防塵密封結構（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從技術到信任 持續前行的高雄自動門保養品牌

創辦人笑著說，自動門的功能之一是留住冷氣，但豪品自動門更能留住客戶的信任。 他認為，真正的技術不只是讓門「自動開關」，而是能在後續的使用中維持品質。因此，公司建立完整的全台自動門保養體系，從定期檢測、零件更換到門禁系統整合，讓每位客戶都能享有長期穩定的服務體驗。



從橫衝直撞的創業青年，到坐擁高雄自動門工程大牌的年輕企業家，過程看似順暢無縫，實際上卻蘊含著數不完的細節與堅持—這不正像自動門一樣嗎？



以下整理常見問題 協助您快速了解【豪品自動門有限公司】：



Q1：【豪品自動門有限公司】主要提供哪些服務？

A：【豪品自動門】提供高雄自動感應門設計、安裝、維修與保養服務，並可依需求客製玻璃自動門、防火自動門及門禁系統整合方案。



Q2：【豪品自動門】的施工流程大約需要多久？

A：一般自動門工程從設計到完工約需 2 至 5 天，依材質、尺寸與場地狀況而異。團隊採用標準化施工流程，確保品質穩定與施工安全。



Q3：如果自動門發生故障，【豪品自動門】提供哪些維修協助？

A：【豪品自動門】設有高雄自動門專業維修團隊，提供到府檢測、零件更換與系統保養等服務。消費者可透過電話或LINE聯繫客服，快速安排現場處理。



Q4：【豪品自動門】在適合哪些實際應用情境？

A：【豪品自動門】常見於飯店大廳、醫院出入口、商場與企業接待區等場所。自動開關設計能提升動線效率與安全性，並兼具節能、隔音與防塵效果，適合人流密集的商業空間。



【豪品自動門有限公司】

地址：高雄市鳥松區中正路14巷23號之2

聯絡電話：07-7322266

官方網站：https://rink.cc/odg76

官方 LINE：https://rink.cc/f3ref

Google 地標：https://rink.cc/941ih

（最新資訊請以商家公告為準）