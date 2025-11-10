從零到夢想之家！預售屋客變教你打造專屬理想生活

編輯 Jessie Chang | 圖片提供 至文室內裝修設計

預售屋客變可以減少不必要的花費也更環保，建議至少在客變截止日前兩個月與室內設計公司接洽，整過程可以更完整從容。那客變到底怎麼改，才能讓你獲得真正想要的生活呢?至文室內裝修設計擁有多年的預售屋客變經驗，能夠精準掌握屋主實際需求，將客變效果最大化，不只能讓屋主住進理想的新家，還能讓房屋未來買賣的價值大升級!現在就一起來看看預售屋客變可以怎麼做吧!



Point 1.退掉建商原始配置，讓空間美學價值與實用性更升級

室內坪數30坪的預售屋，原始格局為三房配置，為符合一家四口的生活需求，選擇在客變階段重塑格局配置，改為四房兩廳格局，並將多的一房作為書房使用，不僅讓生活公、私分明，也為居家空間增添調整彈性。

玄關為配合整體美感，退掉建商所配磁磚，改以暖白色消光磚鋪陳，完善清掃便利性與迎賓美學。由於位於高樓層，改成開放式廚房需要將瓦斯爐更換為IH爐，因此在客變時便請建商重新配置專用電，廚具部分也根據屋主需求喜好，退掉原始配置改為更貼合需求與風格的日系廚具，完美融入大空間風格，美觀與機能兼具。

私領域整體設計留於純粹，衣物收納整合於更衣間中，通往更衣間的廊道規劃於臨窗側，既避免遮擋採光尺度，也讓寢臥區適度留白，予以五感更平和舒緩的體驗。

Point 2.拆除一房解放封閉陰暗感，引採光入室打造療癒系生活

16坪的預售屋居住者為年輕的屋主夫妻，設計師以清新迷人的北歐風為室內設計主調，搭配弧形元素修飾，讓整體氛圍更柔和優雅。再巧妙利用畸零空間規劃球鞋收納櫃，將小宅坪效發揮的淋漓盡致!

小宅原始格局的公領域無對外窗，因此空間感壓迫，在客變階段先將遮擋對外窗的一房退除，解放封閉格局引入採光。入室玄關以長虹玻璃拼接，兼顧隱私、風水與明亮感。開放式廚房則藉由半高電視牆分隔，空間隔而不斷。原本封閉陰暗的公領域格局，瞬間變得更開闊從容。其餘的臥室大小平均分配，讓主臥能用有完整的衣櫃與雙人床，讓整體機能更貼合日常生活使用情境。

Point 3. 重塑布局讓雙拼宅更有條理，隱藏門與複合式設計兼具禮佛與日常

室內坪數高達44坪預售屋，為一間雙拼宅。居住者為兩位大人與一名小孩，屋主夫妻偏好清爽明亮、簡約溫潤的設計風格，設計師在兼顧禮佛動線與風水配置的前提下，以訂製家具與柔和配色打造出平衡而寧靜的生活場域。

雙拼宅最大的挑戰在於重塑空間配置，提前客變會是更經濟、環保的選擇，本案設計師先在不更動水區的狀態下調整格局，根據風水師建議確立客廳沙發與神明桌位置，再採用複合式概念將神明桌改為伸縮設計，搭配上隱藏門修飾，與一旁牆面調和，形塑協調溫煦的視覺感受。而多餘的大門在客變後，則封起改為儲藏室所用，機能與信仰共融。

至文空間設計從預售屋客變階段協助規劃，運用多年設計經驗精準調度空間與細節，讓屋主未來的家展現最大舒適度與使用效率!

至文室內裝修設計／毛至文

地址：台北市中正區南昌路二段70號7樓之7

電話：02-23658078

Email：vmomov13@gmail.com

網站：http://www.chihwen-design.com

