從零基礎到伸展台主角 臺東25位彩妝人才展現專業與創意

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臺東縣政府為協助縣民培養專業技能、提升就業競爭力，攜手台東縣原住民藝能美學教育推協會辦理失業者職業訓練「時尚造型彩妝班」，歷經340小時的專業訓練，十二日舉辦成果展暨結訓典禮，二十五位順利結訓學員透過彩妝造型作品展示及創意環保時尚走秀，展現學習成果與專業蛻變（見圖），也為未來投入美容、美髮、整體造型及創業領域奠定扎實基礎。

縣長饒慶鈴表示，隨著美容保養、婚禮造型、活動展演及個人形象管理需求持續成長，美容造型產業已成為兼具專業性與發展潛力的重要服務產業。縣府持續透過職業訓練資源協助民眾培養一技之長，不論是待業轉職、培養第二專長或投入創業，都能藉由專業訓練提升職場競爭力，開創更多元的職涯發展機會。

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社會處長陳淑蘭則指出，職業訓練的價值不僅在於技能學習，更重要的是協助學員建立自信與規劃未來方向。本次課程自3月23日至6月12日辦理，共招收三十名學員、結果二十五人順利結訓，課程內容涵蓋彩妝設計、髮型造型、整體形象設計、衛生管理及職場核心能力等專業訓練，透過理論與實作並重的教學方式，培養符合產業需求的人才。從成果展中可看見許多學員由零基礎逐步累積專業能力，已具備獨立完成彩妝與整體造型設計的實力。

今天的成果展最大亮點為學員共同策劃的「環保時尚創意走秀」，學員們運用垃圾袋、寶特瓶、塑膠湯匙、舊月曆等回收素材，透過創意設計與手工製作，打造獨具特色的服裝與飾品作品，並結合彩妝與髮型設計進行整體造型展演。作品不僅展現學員在造型設計上的創意與專業，更融入環境永續理念，讓資源再利用與時尚美學相互結合，獲得現場來賓高度肯定。

課程期間，許多學員已逐步規劃未來發展方向，其中，孔嘉罄同學將投入行動美容服務，把專業技術帶進社區；徐淑香同學持續精進專業技能，朝新娘秘書領域發展；身兼「咪阿咪舞蹈團」團長的林東妮同學，未來將結合彩妝專長拓展舞台造型服務；楊雪珍同學則規劃投入新娘秘書工作，希望運用所學協助新人打造人生重要時刻的美麗回憶。

社會處指出，看見學員透過學習累積專業、建立自信並找到職涯方向，正是職業訓練最重要的成果。未來縣府也將持續依據產業發展及就業市場需求規劃多元職業訓練課程，協助縣民提升技能與就業競爭力，培育更多在地專業人才。