從零學起打造豎琴 年過八十正精采

大家都說 活到老、要學到老。去年底 ，北愛爾蘭有1位剛邁入90歲的工藝師，他直到在高齡82歲時，才從頭開始從事 打造豎琴 這種小眾手藝。這位 完全不懂音樂 的工藝師，卻能在手作豎琴的過程中，獲得全新樂趣，令許多年輕後輩，相當佩服。

人生80才開始，北愛爾蘭 有位長者，在高齡82歲時，才從頭開始 從事打造豎琴的小眾手藝。最近 剛過90歲生日的他，在手作豎琴的過程中，習得 親手製琴 的全新樂趣。 豎琴是愛爾蘭的國寶級樂器。這位90歲的豎琴製作師，是為數不多、還能打造這種精巧樂器的師傅之一。 豎琴製作師安德森：「我一直都在做東西，但當有人建議我做豎琴時，我一開始拒絕了 ，因為音樂 我對音樂不感興趣。」

這位退休的木工、和金屬工藝師，過去8年來，已製作出18把豎琴。並在製琴過程中，對樂器、豎琴音樂，以及退休後的人生，有了 更深刻的理解。 豎琴製作師安德森：「我可以毫不誇張地說 製作豎琴 ，是我人生中最美好的經歷之一，即使我還做過其他很多東西，例如家具 鳥屋等等，但是 豎琴對我來說意義非凡。」

安德森說，開始一項新的嗜好，永遠不嫌晚。儘管他自謙說，對音樂其實一竅不通，連一個音符都不會，但他有時候興致一來，在工作坊 一待 就是10小時。而且他製作豎琴 不是為了出售，純粹是因為自己喜歡而已。所以，他大多會將豎琴成品，分送給親朋好友，或作為結婚禮物。 豎琴製作師安德森：「年齡對我來說 其實真的並不重要，我就是做 只要我還能做，我就會一直做下去。」

