從零組件到高毛利模組！它打進無人機供應鏈 在手訂單看到2027

財經中心／余國棟報導

晶瑞光電無人機模組在手訂單與合作規劃之可見度已延伸至2027年，未來將持續依客戶規格需求，進行製程優化、產能調整與擴建節奏規劃，爭取更高供貨比重，進一步提升在手訂單與中長期營運能見度。（示意圖／PIXABAY）

晶瑞光電(6787) 看準全球地緣政治升溫、無人機與無人載具需求快速擴張的趨勢下，積極佈局無人機、無人載具應用市場，憑藉多年來深耕於光學薄膜、濾光片、光感測晶片等整合技術，逐步從單一元件的供應商，升級為可提供高附加價值的關鍵夥伴，包含彩色夜視影像模組、紅外熱成像模組、遠距離攝像模組等，成功打入國內知名無人機廠商供應鏈一環，成為公司中長期營運成長的重要引擎。

晶瑞光2025年前11月營收1.41億元，年增37％，主要受惠於全球Edge AI市場需求快速升溫，旗下兩大核心產品-NBPF Fitter近紅外光窄帶濾光片產品、NBG之業務動能熱轉，良好的訂單能見度，不僅推升晶瑞光今年營收的亮麗成績單，亦斬獲大陸地區市場Camera及ToF產品訂單，且終端應用於手機、汽車、遊戲機、無人機等產品上，已明確為公司未來營運注入穩健的成長動能。

廣告 廣告

晶瑞光指出，無人機影像系統對於鏡頭、濾光片與感測模組的規格要求，已逐步與車載等級接軌，包含尺寸、環境耐受性、長距離傳輸、長時間運作可靠度、高穩定度成像、高解析度等，正好與公司既有車載、ToF與高階光學產品線高度重疊，形成技術延伸優勢。以目前晶瑞光主力產品之一的NBG類藍玻璃濾光片(New Blue Glass)產品為例，除了既有手機、車載、無人機、無人載具等應用外，目前在無人機實際應用端，晶瑞光已將NBG產品延伸模組化，並切入單光鏡頭模組供應，與台灣重要無人機製造商展開合作，於今年第四季已逐步出貨，由於單一模組產品較單一元件NBG產品的價格高百倍，且以晶瑞光積極規劃建置年產能250K單光鏡頭模組，隨著未來公司、客戶出貨至歐洲、美國、及特殊應用市場的需求拉升，將為公司明年營收注入顯著的成長新動能。

除了單光鏡頭模組外，晶瑞光亦已積極朝向「影像遠距離無線傳輸系統化」發展，目前公司與主要客戶已積極密切開發新一代無人機規格需求，提供量身打造的感光模組方案。晶瑞光也已掌握無人機圖傳模組相關技術應用，且在開發階段時，成功透過收發端整合，將傳輸距離可望達8公里等級，整合影像傳輸、感光與通訊功能，將顯著高於單一鏡頭產品，亦有助於推升公司整體毛利與營運結構。

晶瑞光亦布局彩色夜視影像（Color Night Vision）與熱成像技術，鎖定軍用無人機、無人智慧載具與機器人市場。晶瑞光指出，彩色夜視技術已完成感測晶圓與封裝開發，可將傳統紅外夜視的黑白影像升級為彩色影像，大幅提升辨識率，對無人機夜間巡檢、偵測與安全應用具高度價值。

此外，無人機模組在手訂單與合作規劃之可見度已延伸至2027年，未來將持續依客戶規格需求，進行製程優化、產能調整與擴建節奏規劃，爭取更高供貨比重，進一步提升在手訂單與中長期營運能見度，並持續深化高附加價值的模組整合方向，帶動公司未來整體營運保持良好的成長動能。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

不用只追指數了！這檔AI基建應用一次打包 本月22日掛牌上市

盤後籌碼／台股狂漲227點！外資還小賣2億 賣超這5檔看端倪

日本告別通縮30年！現金不再為王 它成新寵背後真相曝光

波動來就轉防守、行情好就衝 三種賺法靠它來搞定！

