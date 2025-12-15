從零開始打造夢想家的起點！85.5坪元臺朗建案展售中心，讓你預見未來的美好

編輯 張若蓁｜圖片提供 綵韻室內設計有限公司

小編帶你看好宅

建案展售中心，就像打造夢想家的起點。綵韻室內設計有限公司以 85.5 坪的寬闊尺度，為元臺朗建案勾勒出一個能預見未來生活的體驗場域。從空間動線、材質語彙到生活氛圍的鋪陳，以沉穩細膩的設計語言將居住願景具象化，讓每位踏入其間的來訪者，都能在此遇見自己夢想家的輪廓，也看見生活美好即將展開的起點。



建築外觀以沉靜灰調為基底，透過幾何量體與弧形元素的層層堆疊，散發出近似古根漢美術館的現代雕塑感。建案名稱巧妙置於建物最醒目的突出位置，正對著馬路交叉口，使可視範圍最大化，也讓整體辨識度在第一眼便極具存在感。展示空間內部，色調溫暖輕淺，水磨石櫃檯與暖白牆面，構築現代簡約的門面，疏密排列的垂直線條，讓純色空間層次變豐富。為保護每位來訪者的隱私，將諮詢座位間距拉開，並以柱體作為分隔，對談過程更輕鬆自在。



廣告 廣告

展售中心二樓規劃為樣品屋展示區，綵韻室內設計有限公司發揮專業，以多元風格與不同屋型的巧妙配置，營造出能讓未來屋主預見生活樣貌的體驗場域。有的低調奢華、有的清新優雅，每一處都以具象方式呈現居住的可能性，使對未來的想像不再抽象，而是觸手可及的具體藍圖。



小編的最愛

洗手間採用下沉式設計，伴隨著層層台階向下沉入，狹長的空間因此形成一種被輕柔包覆的安心感。延伸至整面的綿長鏡面結合黑色石材洗手台，不僅在洗手、補妝時更加便利，也為空間注入沉穩而精緻的質感。

綵韻室內設計有限公司／吳金鳳、范志聖、陳慧敏

地址：桃園市桃園區力行路398號‧桃園市中壢區慈惠三街125號

電話：03-3315999、03-4270878

Email：decorate@ms24.hinet.net

網站：http://www.ciid-design.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>綵韻室內設計有限公司

立即聯絡>>>綵韻室內設計有限公司